



У Латвії оцінили шанси на вступ України до НАТО - 07.07.2023 11:54

Посол Латвії у ФРН Ванага виключила вступ України до НАТО в умовах конфлікту

﻿У Латвії оцінили шанси на вступ України до НАТО. Нагадаємо, прем'єр Ірландії проти вступу до НАТО

Посол Латвії у Німеччині Алда Ванага напередодні саміту НАТО прокоментувала можливість вступу України до НАТО. Про це вона висловилася у розмові з Redaktionsnetzwerk. Каріньш наступного тижня візьме участь у саміті НАТО у Вільнюсі .

Ванага оцінила шанси на вступ України до НАТО та виключила цю можливість в умовах конфлікту.

На її думку, Київ може приєднатися до блоку, але для цього йому потрібно отримати гарантію безпеки.

Нагадаємо, Байден оцінив перспективи вступу України до НАТО до завершення конфлікту. Президент США Джо Байден заявив, що ухвалення України до НАТО до завершення конфлікту загрожує прямим зіткненням Північноатлантичного альянсу з Російською Федерацією. Про це повідомляє СNN.



Байден вважає, що в альянсі існує одностайна думка щодо того, чи слід приймати Україну в НАТО зараз, у момент посеред конфлікту.

Він зазначив, що якщо таке було б зроблено, то альянс прихильний до кожного дюйма території НАТО, що є зобов'язанням, яке було б взято на бік організації, незважаючи ні на що.

«Якщо йде війна, то ми всі у ній беремо участь. Ми були б у стані війни з Росією, якби справи були таким чином», — підкреслив президент США.

До цього у Білому домі заявили, що президент США Джо Байден наполягає на проведенні в Україні додаткових реформ перед її вступом до НАТО.

24 лютого 2022 року президент Росії Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення військової спецоперації із захисту Донбасу у відповідь на прохання про допомогу від голів ЛНР та ДНР.

Рішення про проведення операції спричинило нові санкції проти Росії з боку США та їх союзників.





Платинова Буковина, Чернівці

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