



Як відносини між батьками впливають на дітей - 16.06.2023 15:32

Давно відомо, що всі щасливі сім'ї починаються з добрих стосунків між батьками. Коли ми постійно в напрузі та стресі, без кінця воюємо з партнером, це неминуче позначається на наших стосунках із дітьми. Безперечний факт: конфлікти між батьками завдають шкоди психіці дітей, критично знижують якість їхнього життя.

Якщо ви засмучені та тривожні, методи виховання, які ви застосовуєте до своїх дітей, можуть бути далекі від педагогіки. Найчастіше люди стають більш жорсткими та непослідовними. Не це не лише питання виховання. Постійно борючись із партнером у нещасливих стосунках, ми часто втрачаємо емоційну рівновагу. Відкриватися дітям або чуйно налаштовуватися на їхні потреби стає дедалі складніше. Не будучи емоційно поруч, ви не можете дбати і підтримувати їх, не можете спрямовувати.

Постійні конфлікти між батьками у шлюбі часто спричиняють поведінкові та емоційні проблеми, включаючи депресії, у дітей.

Але не лише конфлікти травмують молодше покоління. Емоційне роз'єднання між партнерами часто призводить до віддалення одного з них від дітей. Психолог з Рочестерського університету Мелісса Стердж-Еппл стверджує, що це справедливо для відносин батьків зі своїми нащадками. Коли чоловік усувається від дружини, він у багатьох випадках починає закриватися від своїх дітей.

Якщо дивитися з позитивного боку, то партнерам, у відносинах яких панує світ, легше бути добрими батьками. Дати дітям безпечну базу та тиху гавань. Молодше покоління, у свою чергу, легше вчиться справлятися з емоціями та налагоджувати стосунки з іншими людьми. Море наукових даних підтверджує, що діти, які ростуть в атмосфері безпечної близькості, щасливіші. До того ж вони мають розвиненіші соціальні навички і легше переносять стреси. І це зовсім не сентиментальна маячня, а справжнісінький науково доведений факт.

Найкраще, що ви можете зробити для своїх дітей, — збудувати власні щасливі стосунки.

З давніх-давен психотерапевти твердять: стати хорошими батьками можна лише двома способами. Ми повинні або вирости в сім'ї, що любить і безпечно, і мати щасливе дитинство, або відпрацювати зі спеціалістами свої не такі безхмарні ранні роки. Але є й інші можливості. Навіть ті, чиє дитинство залишило їм тягар у вигляді емоційних проблем, не відпрацьованих з психотерапевтами, здатні стати прекрасними батьками, побудувавши міцний та щасливий шлюб із партнером. Тривожні та невпевнені в безпеці стосунків жінки, виходячи заміж за чуйних і здатних вибудовувати близькі стосунки чоловіків, стають відкритими, чуйними та люблячими матерями їхнім спільним дітям. Кохання партнера допомагає їм справлятися з батьківськими обов'язками.

Безпека та надійність ваших стосунків з партнером поширюється не лише на ваші стосунки з молодшим поколінням, а й на майбутні стосунки ваших дітей. Ренд Конгер та його колеги-психологи з університету штату Айова протягом чотирьох років спостерігали 193 сім'ї з дітьми-підлітками та дійшли такого висновку. По тому, скільки тепла та підтримки виявляють батьки один до одного і наскільки вони уважні до дітей, можна прогнозувати поведінку молодшого покоління у романтичних стосунках через п'ять років. Юнаки та дівчата з сімей з чуйними та дбайливими батьками приділяли більше уваги своїм партнерам і вибудовували міцніші та щасливіші стосунки, ніж їх менш обласкані однолітки.

Живучи з чоловіком у коханні та злагоді, ми створюємо готовий сценарій романтичного зв'язку для своїх дітей та їхніх партнерів.

Міцні відносини між подружжям не лише питання особистого задоволення та блага. Вони є важливими для суспільства в цілому. Міцні стосунки мають на увазі міцні, щасливі сім'ї. А останні означають найкраще суспільство, більш чуйне та співчутливе.

Платинова Буковина, Чернівці

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