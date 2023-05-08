ДБР сообщило о подозрении трем таможенникам из Житомирской области, которые противоправно растаможили авто на 1 миллион гривен

- 15.06.2023 09:18
ДБР сообщило о подозрении трем таможенникам из Житомирской области, которые противоправно растаможили авто на 1 миллион гривен

ДБР сообщило о подозрении трем таможенникам из Житомирской области, которые противоправно растаможили авто на 1 миллион гривен
Сотрудники ДБР сообщили о подозрении трем главным государственным инспекторам Житомирской таможни, незаконно применившим уже отмененные Верховной Радой налоговые преференции при растаможке 9 автомобилей.

1 июля 2022 г., в день возобновления таможенных платежей при ввозе транспортных средств, должностные лица за отдельную плату от импортеров оформили 9 автомобилей для ввоза в Украину по нулевой ставке. Таким образом, государство недополучило около 1 млн гривен налогов.

Трое государственных инспекторов подозреваются в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается, изучаются все детали преступления и возможное участие других должностных лиц таможни.

Процессуальное руководство осуществляет Житомирская областная прокуратура.

Напомним, в конце марта 2023 г. работники ДБР провели ряд обысков на Житомирской таможне в рамках расследования фактов «нулевого растаможивания» авто уже после отмены депутатами этой опции.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: ДБР

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