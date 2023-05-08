В Польше опубликован Закон, который продолжает временную защиту для граждан Украины

- 13.06.2023 11:04
В Польше опубликован Закон, который продолжает временную защиту для граждан Украины

В Польше опубликован Закон, который продолжает временную защиту для граждан Украины
Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал Закон, вносящий изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с российской агрессией. Сегодня документ опубликован, с ним можно ознакомиться по ссылке.

Внесенными изменениями продлевается срок легального пребывания украинцев в Польше, прибывших на территорию страны с 24 февраля 2022 года. Срок пребывания продлен до 4 марта 2024 (ранее до 24 августа 2023).

Для украинских соискателей образования, учащихся в польских учебных заведениях, пребывание продлено до 31 августа 2024 года. Это также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учащихся.

Эти изменения вступят в силу через 14 дней после даты опубликования.

Платинова Буковина, Чернівці

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