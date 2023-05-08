В Польше опубликован Закон, который продолжает временную защиту для граждан Украины- 13.06.2023 11:04
В Польше опубликован Закон, который продолжает временную защиту для граждан Украины
Накануне президент Польши Анджей Дуда подписал Закон, вносящий изменения в закон о помощи гражданам Украины в связи с российской агрессией. Сегодня документ опубликован, с ним можно ознакомиться по ссылке.
Внесенными изменениями продлевается срок легального пребывания украинцев в Польше, прибывших на территорию страны с 24 февраля 2022 года. Срок пребывания продлен до 4 марта 2024 (ранее до 24 августа 2023).
Для украинских соискателей образования, учащихся в польских учебных заведениях, пребывание продлено до 31 августа 2024 года. Это также распространяется на родителей и опекунов несовершеннолетних учащихся.
Эти изменения вступят в силу через 14 дней после даты опубликования.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 15.06.2023 09:18
- 14.06.2023 17:17
- 14.06.2023 12:14
- 14.06.2023 11:11
- 13.06.2023 16:41
- 12.06.2023 17:57
- 09.06.2023 11:10
- 09.06.2023 10:49
- 06.06.2023 09:54
- 08.05.2023 09:18