



На правому березі Дніпра на Херсонщині залишаються підтопленими 3,1 тис. будинків - 14.06.2023 17:17

На правому березі Дніпра на Херсонщині залишаються підтопленими 3,1 тис. будинків - влада

Голова Херсонської обласної адміністрації Олександр Прокудін повідомив в ефірі українського телебачення, що після катастрофи на Каховській ГЕС на підконтрольному Україні правому березі Дніпра залишаються підтопленими 3,1 тис. будинків.

Прокудін також повідомив, що на правобережжі зниклими безвісти вважаються 43 особи. Дані про загиблих внаслідок повені голова обладміністрації востаннє називав 12 червня: тоді було відомо про 10 жертв.

За словами Прокудіна, вода продовжує відступати, і за останню добу в регіоні поменшало на 500 підтоплених будинків. При цьому рівень води знизився на 45 см і зараз становить два метри.

Підтоплені на правобережжі Херсонської області залишаються 28 населених пунктів, повідомив голова обладміністрації.

Прокудін сказав, що немає точної інформації про ситуацію на окупованому лівому березі Дніпра. Однак він заявив, що українській владі вдалося вивезти звідти 143 особи, зокрема сімох дітей.

Голова окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо у вівторок писав, що на підконтрольній РФ частині регіону підтопленими залишаються 21,4 тис. будинків.

Платинова Буковина, Чернівці

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