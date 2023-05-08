



Російські військові канали пишуть про великі втрати під Кремінною росіян - 14.06.2023 12:14

Російські військові канали пишуть про великі одноразові втрати під Кремінною - українці накрили цілий підрозділ

Російські телеграм-канали, які пишуть про війну в Україні, в середу активно обговорювали звістку про локальну катастрофу під Кремінною: за офіційно не підтвердженими відомостями, там десятки чи сотні російських солдатів, які зібралися в одному місці, були накриті ракетним чи артилерійським ударом.

Деякі пости на цю тему зібрав мілітаристський телеграм-канал

Згідно з цими повідомленнями, які перехресно, посилаючись на власні джерела, підтвердили кілька російських "військоров" і телеграм-каналів, якийсь великий підрозділ однієї мотострілецької дивізії зібрався в одному місці, чи очікуючи навантаження на машини, чи вивантажуючись з них, і пробуло в на цьому місці дві години, імовірно чекаючи на приїзд і виступ якогось генерала.

Проте виступ не відбувся, оскільки українська армія засікла це скупчення і накрила його, за різними повідомленнями, ракетами HIMARS, артилерією чи тим, і іншим.

Деякі канали повідомляють про приблизно сотню вбитих і таку ж кількість поранених, але загалом жодних достовірних відомостей щодо цього немає.

Коли саме стався цей випадок, також неясно.

Платинова Буковина, Чернівці

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