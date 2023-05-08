Російські військові канали пишуть про великі втрати під Кремінною росіян- 14.06.2023 12:14
Російські військові канали пишуть про великі одноразові втрати під Кремінною - українці накрили цілий підрозділ
Російські телеграм-канали, які пишуть про війну в Україні, в середу активно обговорювали звістку про локальну катастрофу під Кремінною: за офіційно не підтвердженими відомостями, там десятки чи сотні російських солдатів, які зібралися в одному місці, були накриті ракетним чи артилерійським ударом.
Деякі пости на цю тему зібрав мілітаристський телеграм-канал
Згідно з цими повідомленнями, які перехресно, посилаючись на власні джерела, підтвердили кілька російських "військоров" і телеграм-каналів, якийсь великий підрозділ однієї мотострілецької дивізії зібрався в одному місці, чи очікуючи навантаження на машини, чи вивантажуючись з них, і пробуло в на цьому місці дві години, імовірно чекаючи на приїзд і виступ якогось генерала.
Проте виступ не відбувся, оскільки українська армія засікла це скупчення і накрила його, за різними повідомленнями, ракетами HIMARS, артилерією чи тим, і іншим.
Деякі канали повідомляють про приблизно сотню вбитих і таку ж кількість поранених, але загалом жодних достовірних відомостей щодо цього немає.
Коли саме стався цей випадок, також неясно.
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