На территории Херсонской области продолжает действовать ряд ограничений- 14.06.2023 11:11
Напоминаем об установленных Советом обороны Херсонщины ограничениях безопасности местных жителей.
В частности, запрещено:
– Въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать в отдельное распоряжение.
– С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.
– Стихийная продажа рыбных продуктов.
– Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и т.д.
– Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных у позиций сил обороны и объектов критической инфраструктуры.
– Кроме того, запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока на территории продолжается обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий откроется въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.
Важно! В микрорайоне также устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.
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