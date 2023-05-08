



На территории Херсонской области продолжает действовать ряд ограничений - 14.06.2023 11:11

Напоминаем об установленных Советом обороны Херсонщины ограничениях безопасности местных жителей.

В частности, запрещено:

– Въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать в отдельное распоряжение.

– С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.

– Стихийная продажа рыбных продуктов.

– Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны и т.д.

– Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных у позиций сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

– Кроме того, запрещен въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока на территории продолжается обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий откроется въезд для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.

Важно! В микрорайоне также устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

Платинова Буковина

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