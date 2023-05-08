



Екс-ведучий Fox News Карлсон звинуватив Instagram у пропаганді педофілії - 09.06.2023 11:10

Екс-ведучий Fox News Карлсон звинуватив популярну соцмережу у пропаганді педофілії

Журналіст Карлсон випустив другий епізод свого шоу, незважаючи на претензії Fox News

Колишній ведучий Fox News Такер Карлсон випустив другий епізод свого шоу Tucker on Twitter, незважаючи на претензії телеканалу. У новому випуску журналіст звинуватив популярну соціальну мережу Instagram у пропаганді педофілії.

«Уявимо, що ви хочете керувати країною. З чого ви почали б? Ви хотіли б переконатися, що повністю контролюєте тих, хто проживає в країні і може застосувати зброю. Ви почали б з військових, потім зайнялися б правоохоронними органами. Але давайте припустимо, що ваші амбіції лежать глибше, і ви хочете отримати владу не тільки для того, щоб контролювати поведінку людей, а й для того, щоб контролювати їхнє мислення. У такому разі вам потрібно взяти контроль над громадськими табу», - сказав Карлсон.

Екс-провідний Fox News нагадав, що газета The Wall Street Journal нещодавно випустила статтю, присвячену розповсюдженню дитячої порнографії у Instagram. У матеріалі стверджується, що соцмережа допомагає пов'язувати та просувати велику мережу акаунтів, відкрито присвячених замовленню та купівлі контенту сексуального характеру за участю неповнолітніх.

Карлсон обурився тим, що американська влада не ініціювала розслідування після виходу статті. "Газета з найбільшим тиражем у Сполучених Штатах повідомила, що одна з найвпливовіших компаній у світі пропагувала педофілію, і ніхто з влади нічого з цим не зробив", - підкреслив журналіст.

Крім цього, він розкритикував президента США Джо Байдена за те, що той назвав головною загрозою для країни "не ядерну війну з Росією і не загрозу з боку мексиканських наркокартелів, а перевагу білої раси".

Раніше повідомлялося, що канал Fox News звинуватив Карлсона у порушенні умов контракту через його нове шоу Tucker у Twitter. Згідно з умовами договору журналіст не міг запускати свій власний проект.

Fox News усунув Карлсона від ефіру наприкінці квітня. Причин такого рішення не уточнювали. В авторській програмі Tucker Carlson Tonight на каналі журналіст неодноразово критикував Байдена.

Платинова Буковина, Чернівці

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