ДБР судитимуть трьох зрадників з Херсонщини, які затримували та утримували патріотів- 09.06.2023 10:49
За матеріалами ДБР судитимуть трьох зрадників з Херсонщини, які затримували та утримували патріотів
Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно двох пенітенціаріїв, які перейшли на бік ворога. Вони з власної волі почали працювати у каральній системі агресорів.
Обвинувальні акти направлено до суду.
Працівники ДБР викрили двох працівників виправних установ, які після російського вторгнення зрадили присягу та добровільно почали «служити» окупантам. Це - колишній начальник відділення соціально-психологічної служби та оперуповноважений оперативного відділу ДУ «Північна виправна колонія (№ 90)».
За зраду загарбники працевлаштували їх на керівні посади до незаконно створеного окупаційним режимом правоохоронного органу - управління служби виконання покарань по Херсонській області. Фігуранти всебічно сприяли агресорам та брали участь у створенні фейкового місцевого «правоохоронного» відділку. Крім того, підозрювані за вказівкою ворога всіляко залякували ув’язнених та схиляли до покори.
Крім того, ДБР завершило заочне розслідування щодо старшого інспектора відділу нагляду і безпеки ДУ «Північна виправна колонія (№ 90)» за фактом колабораціонізму та держзради. Він зрадив за посаду заступника начальника «Північної виправної колонії №90».
Після звільнення Херсону фігуранти втекли разом з військовослужбовцями рф та наразі переховуються на лівобережній частині Херсонщини.
Вони обвинувачуються у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Херсонська та Чернівецька обласні прокуратури.
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