Україна внесла raiffeisen bank до списку «спонсорів війни»- 15.03.2023 22:16
Raiffeisen Bank внесено в Україні до списку «спонсорів війни» через відмову піти з Росії
Українське національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до списку міжнародних «спонсорів війни» через відмову піти з російського ринку та роботи в ДНР та ЛНР.
Також у НАЗК незадоволені, що російське відділення Raiffeisen надає вигідні умови кредитування російським військовим, а також вживає у документах формулювання «Спеціальна військова операція», передає РИА «Новости».
Раніше французька корпорація Auchan Holding опинилася в Україні у списку міжнародних «спонсорів війни» після того, як відмовилася залишити російський ринок.
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