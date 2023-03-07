



Україна внесла raiffeisen bank до списку «спонсорів війни» - 15.03.2023 22:16

Raiffeisen Bank внесено в Україні до списку «спонсорів війни» через відмову піти з Росії

Українське національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) внесло австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International до списку міжнародних «спонсорів війни» через відмову піти з російського ринку та роботи в ДНР та ЛНР.

Також у НАЗК незадоволені, що російське відділення Raiffeisen надає вигідні умови кредитування російським військовим, а також вживає у документах формулювання «Спеціальна військова операція», передає РИА «Новости».

Раніше французька корпорація Auchan Holding опинилася в Україні у списку міжнародних «спонсорів війни» після того, як відмовилася залишити російський ринок.

Платинова Буковина, Чернівці

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