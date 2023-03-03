



Чи потрібно запарювати рис для голубців? - багато хто помиляється - 08.03.2023 14:54

Голубці - відома багатьом страва, але не кожен знає, як правильно приготувати голубці з м'ясом, щоб вийшло смачно.﻿ Чи потрібно запарювати рис для голубців: багато хто помиляється



Для начинки використовується не лише м'ясний фарш, а й рис, спеції, які додають до смаку. Однак не всі господині зупиняються тільки на цих продуктах: у фарш для начинки голубців додає і моркву, і цибулю. Деякі – свіжі помідори.

Додаткові інгредієнти зроблять голубці ще більш ароматними та соковитими, а начинку – більш насиченою.

М'ясний фарш

Зазвичай для фаршу використовують яловичий та свинячий фарш, але можна використовувати один вид м'яса. М'ясний фарш краще готувати самостійно, то він вийде набагато смачніше, ніж готовий магазинний.

Рис для начинки

Рис, як відомо, є одним із основних інгредієнтів начинки. Чи повинен бути відвареним або запареним, або його можна використовувати в сирому вигляді?

Насамперед потрібно знати, що рис для голубців має бути або відвареним до напівготовності, або готовності. Безумовно, рис можна запарити окропом, накрити кришкою та дати постояти.

Можна використовувати і сиру крупу, але найчастіше рис відварюється до напівготовності та з'єднується з м'ясним фаршем. У процесі варіння рис збільшується в обсязі і легко прорахуватися, додавши до фаршу занадто багато рису.

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Для фаршу вам знадобляться дрібнонарізані морква, цибуля, цукіні, перець болгарський. Овочі необхідно обсмажити на олії до появи золотистого відтінку у цибулі, додати спеції, сіль і перець до смаку, а потім додати в сковорідку круглозерний, попередньо відварений рис, перемішати - начинка для голубців готова. Капустяний лист необхідно відварити в підсоленій воді, витягнути, потім трохи остудити. Акуратно загорнути в нього овочевий фарш, «рол», що вийшов, знову потрібно обсмажити на рослинному маслі з двох сторін.

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