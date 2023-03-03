Стало відомо про попереднє місце роботи охоронця Зеленського.

- 10.03.2023 13:42
Стало відомо про попереднє місце роботи охоронця Зеленського.

Newsweek: охоронець Зеленського Донець раніше працював у бізнесмена Коломойського

Голова служби безпеки президента України Володимир Зеленський Максим Донець раніше працював у українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про попереднє місце роботи охоронця Зеленського стало відомо американському виданню Newsweek.

Після того, як глава держави опинився в центрі міжнародної уваги, його охоронець набув популярності серед українців, став «несподіваною знаменитістю» і навіть «секс-символом». Зазначається, що під час поїздки президента республіки до США Дінця навіть прийняли його двійника.

За даними видання, раніше голова служби безпеки українського лідера працював охоронцем у олігарха Ігоря Коломойського, чиї ресурси та медійні активи «допомогли Зеленському домогтися несподіваного успіху на виборах у 2019 році».

Після приходу Зеленського до влади у 2019 році Коломойський заявляв, що усі місцеві олігархи підтримували кандидатуру обраного президента під час передвиборчої кампанії.

Джерело https://www.newsweek. com/ volodymyr-zelensky-bodyguard-meet-man-protecting-man-maksym-donets-1786024
 

Платинова Буковина, Чернівці

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