



Стало відомо про попереднє місце роботи охоронця Зеленського. - 10.03.2023 13:42

Newsweek: охоронець Зеленського Донець раніше працював у бізнесмена Коломойського

Голова служби безпеки президента України Володимир Зеленський Максим Донець раніше працював у українського бізнесмена Ігоря Коломойського. Про попереднє місце роботи охоронця Зеленського стало відомо американському виданню Newsweek.

Після того, як глава держави опинився в центрі міжнародної уваги, його охоронець набув популярності серед українців, став «несподіваною знаменитістю» і навіть «секс-символом». Зазначається, що під час поїздки президента республіки до США Дінця навіть прийняли його двійника.

За даними видання, раніше голова служби безпеки українського лідера працював охоронцем у олігарха Ігоря Коломойського, чиї ресурси та медійні активи «допомогли Зеленському домогтися несподіваного успіху на виборах у 2019 році».

Після приходу Зеленського до влади у 2019 році Коломойський заявляв, що усі місцеві олігархи підтримували кандидатуру обраного президента під час передвиборчої кампанії.



Джерело https://www.newsweek. com/ volodymyr-zelensky-bodyguard-meet-man-protecting-man-maksym-donets-1786024



Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини