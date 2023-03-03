



Буковинські поліцейські викрили співробітника однієї з міських рад у вимаганні й отриманні неправомірної вигоди - 09.03.2023 13:39

Користуючись службовим становищем, зловмисник отримав від приватного підприємця 23 тисячі гривень за сприяння в оформленні договору про оренду комерційного приміщення. За вимагання й одержання неправомірної вигоди порушнику загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Незаконну схему збагачення головного спеціаліста відділу правової та організаційної роботи однієї з міських рад задокументували співробітники Слідчого управління Національної поліції області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань, під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури.

Правоохоронці з’ясували, що 32-річний буковинець, будучи уповноваженим у підготовці укладення договорів оренди комунального майна між міською радою та фізичними особами, налагодив незаконну схему збагачення. Посадовець спілкуючись з підприємцем повідомив, що за гроші допоможе в пришвидшенні отримання оренди бажаного приміщення. Також зловмисник наголосив, що в іншому випадку йому буде відмовлено.

Під час отримання другої частини коштів, а саме 10 тисяч гривень, співробітники поліції затримали чоловіка у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України. Загальна сума отриманої неправомірної вигоди становить 23 тисячі гривень.

Слідчі поліції повідомили порушнику про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці готують клопотання до суду про обрання затриманому запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини