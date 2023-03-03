Паспорта многих украинцев не действительны!- 10.03.2023 12:50
С февраля 2023 г. в Украине было решено привести транслитерацию всех документов к одному образцу.
То есть во всех паспортах имя и фамилия лица должны иметь одинаковое написание латинскими буквами.
В случае, если есть отличие хотя бы в одной букве, документ, изданный первым, считается аннулированным, а изданный последним - действительным.
В случае установления разных написаний, нужно в течение 1 месяца обратиться в подразделения миграционной службы, ЦНАПа, «Паспортного сервиса» для замены недействующего документа.
В настоящее время начала действовать норма, которую с указанным недействительным паспортом на границе не пропустят (на выезд из Украины).
Украинцам нужно проверить паспорта: известны частые ошибки и разногласия в фамилиях!
Если есть разница в написании латинскими буквами имени или фамилии в загранпаспорте и ID-карте, то действителен только последний оформленный документ! На границе в Европу не выпустят!
В феврале 2023 г. в системе оформления биометрических паспортных документов произошло обновление программного обеспечения. Напомню, что существует онлайн сервис "Проверка транслитерации".
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