



Літак Мрія було знищено з вини керівництва аеродрому у Гостомелі - 10.03.2023 12:14

СБУ: літак "Мрія" було знищено з вини керівництва аеродрому у Гостомелі

Служба безпеки України оголосила про підозру колишньому гендиректору аеродрому "Антонов" у Гостомелі Сергію Бичкову, його заступнику, а також начальнику підрозділу з авіабезпеки.



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Їх підозрюють у тому, що напередодні російського вторгнення 24 лютого, адміністрація Гостомелю завадила службовцям Нацгвардії підготувати аеродром до оборони, внаслідок чого був знищений "Мрія", що стоїть там - Ан-225 (у перекладі "Мрія") - найбільший на сьогоднішній день транспортний літак у світі.

24-27 лютого за Гостомель йшли запеклі бої: російські війська намагалися висадити там десант і взяти аеродром під контроль. Під час атаки літак був пошкоджений і згорів.

За версією СБУ, напередодні повномасштабного російського вторгнення підозрювані не допустили на територію аеропорту службовців Нацгвардії, яким було поставлене завдання підготувати Гостомель до оборони від російських військ. За версією СБУ керівництво заборонило гвардійцям зводити на аеродромі оборонні укріплення та фортифікаційні споруди.

"Ми ведемо об'єктивне розслідування цієї справи, - запевнив голова СБУ Василь Малюк. - Ті, хто фактично допоміг ворогові знищити один із символів України, мають понести заслужене покарання. І СБУ зробить для цього все необхідне".





Платинова Буковина, Чернівці

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