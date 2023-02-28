Витяг про місце проживання довідка форма номер 3 онлайн

- 07.03.2023 12:35
Витяг про місце проживання довідка форма номер 3 онлайн

Витяг про місце проживання /довідка про прописку, Ф.N 3/ форма номер 3 доступна онлайн в ДІЇ.

Де вимагають? У РАЦЗсі, в банках, при оформленні малечи в садок тощо.

Як згенерувати документ про місце проживання в застосунку?
1. Зайдіть в оновлену Дію та натисніть Послуги
2. Виберіть Довідки та витяги → Витяг про місце проживання
3. Клікніть Замовити витяг

Витяг буде сформовано протягом кількох хвилин. Також його можна завантажити в PDF-форматі на свій девайс.

Громадяни можуть отримати витяг про місце проживання дитини на порталі «Дія» у смартфоні та на комп’ютері. 


Як це працює?

➞ Авторизуйтеся на порталі «Дія»; 

➞ У розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»; 

➞ Оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;

➞ Виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини;

➞ Вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини. 


Протягом кількох хвилин сформується довідка в PDF-форматі.

 

 

Платинова Буковина, Чернівці

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