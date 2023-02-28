Витяг про місце проживання довідка форма номер 3 онлайн- 07.03.2023 12:35
Витяг про місце проживання /довідка про прописку, Ф.N 3/ форма номер 3 доступна онлайн в ДІЇ.
Де вимагають? У РАЦЗсі, в банках, при оформленні малечи в садок тощо.
Як згенерувати документ про місце проживання в застосунку?
1. Зайдіть в оновлену Дію та натисніть Послуги
2. Виберіть Довідки та витяги → Витяг про місце проживання
3. Клікніть Замовити витяг
Витяг буде сформовано протягом кількох хвилин. Також його можна завантажити в PDF-форматі на свій девайс.
Громадяни можуть отримати витяг про місце проживання дитини на порталі «Дія» у смартфоні та на комп’ютері.
Як це працює?
➞ Авторизуйтеся на порталі «Дія»;
➞ У розділі «Послуги» виберіть «Довідки та витяги»;
➞ Оберіть послугу «Витяг про місце проживання»;
➞ Виберіть, що хочете отримати витяг для вашої дитини;
➞ Вкажіть серію та номер свідоцтва про народження дитини.
Протягом кількох хвилин сформується довідка в PDF-форматі.
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