Оборона Бахмута виконала поставлені цілі та є великим стратегічним успіхом української армії- 07.03.2023 13:32
Оборона Бахмута виконала поставлені цілі та є великим стратегічним успіхом української армії. Про це заявив радник голови ВП Михайло Подоляк.
За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати тяжких втрат армії рф.
"Що стосується оборони Бахмута, то вона виконала поставлені завдання на 1000%. Військові реалізували план зі знищення основного боєздатного угруповання противника з одного боку та забезпечили навчання та підготовку десятків тисяч українських військовослужбовців для підготовки до контрнаступу з іншого.
Навіть якщо військове керівництво в якийсь момент вирішить відступити на вигідніші позиції, справа оборони Бахмута стане для ЗСУ великим стратегічним успіхом як фундамент майбутньої перемоги».
Зазначимо, що напередодні у вечірньому зверненні щось подібне заявив і Зеленський, сказавши, що Бахмут дав і дає один із найбільших результатів за час війни.
ЗС РФ наступають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах. Минулої доби ЗСУ відбили у цих районах понад 140 атак. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Російська армія завдала 50 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснила 59 обстрілів з РСЗВ.
Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України.
Українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження ЗС РФ, а також удару по ЗРК, збито літак Су-25, 9 дронів-камікадзе та ще 8 БПЛА різних типів.
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