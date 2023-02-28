



У Білому домі злякалися заморозки конфлікту в Україні? - Politico - 02.03.2023 14:46

У Білому домі злякалися заморозки конфлікту в Україні. Politico пише: у Білому домі побоюються заморозки конфлікту в Україні, що послаблює Захід

Заморозка конфлікту в Україні послаблюватиме і Київ, і країни Заходу, але також його сприйняти перемозі росії. Цього злякалися в Адміністрації президента США Джо Байдена, пише видання Politico.

Тим часом більшість аналітиків у розвідці країн Європи та США вважають, що конфлікт у нинішньому вигляді може розтягнутися на роки. Хоча зрештою це виснажить збройні сили та економіку кожної сторони, Білий дім б'є на сполох, побоюючись, що Москва отримає допомогу ззовні, пише видання.

"Саме тому ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами, включаючи Німеччину, щоб надати Україні зброю та обладнання, необхідну для захисту від вторгнення росії", - заявила представник Ради національної безпеки США Едрієнн Вотсон.

Як вважає оглядач видання The Atlantic Урі Фрідман, бойові дії в Україні можуть тривати роки, а переговорний процес буде крихким та залежним від втручання третьої сторони.

Платинова Буковина, Чернівці

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