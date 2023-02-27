



За незаконне зберігання зброї перед судом постане буковинець: поліцейські завершили досудове розслідування - 02.03.2023 16:15

За незаконне зберігання зброї перед судом постане буковинець: поліцейські завершили досудове розслідування

У Чернівецькому районі 30-річний чоловік незаконно зберігав за місцем проживання вогнепальну зброю. Поліцейські зібрали достатню кількість доказів вини порушника та скерували обвинувальний акт до суду. За вчинення цього злочину чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Під час санкціонованого обшуку у домоволодінні жителя села Маршинці, слідчі відділення № 6 (м. Новоселиця) Чернівецького РУП виявили та вилучили предмет, ззовні схожий на зброю «BLOW TR 92» з трьома магазинами.

За результатами проведених експертиз вилучений речовий доказ є вогнепальною зброєю, виготовленою шляхом переробки.

Під процесуальним керівництвом Новоселицького відділу Чернівецької окружної прокуратури слідчі поліції скерували обвинувальний акт до суду для подальшого розгляду.

Буковинцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадуємо, що за носіння, зберігання, придбання, передачу чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу – відповідно до частини 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального Кодексу України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років. Навіть у час війни зброю, боєприпаси, вибухівку не можна зберігати без відповідної реєстрації. Працівники поліції також нагадують, що згідно частини третьої цієї статті – особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, боєприпаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Платинова Буковина, Чернівці

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