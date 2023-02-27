



У Чехії закликали до постачання винищувачів України в перспективі від півроку - 03.03.2023 13:03

Президент Чехії Павло закликав до постачань винищувачів України у перспективі від півроку

Держави НАТО мають поставити Україні бойову авіацію в перспективі і прискорити постачання танків, в інтерв'ю німецькому виданню Die Zeit заявив Петро Павло, який виграв у січні вибори президента Чехії.

За його словами, бойові літаки треба поставити Збройним силам України (ЗСУ) у 2023 році. «Ми говоримо про півроку чи більше. Тому що це потребує підготовки фахівців, льотного та наземного персоналу, логістики, наземної безпеки», - уточнив політик.

Президент закликав прискорити постачання такої зброї, як танки та системи протиповітряної оборони (ППО).

Раніше радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що у найближчому майбутньому Вашингтон не бачить рішення у питанні з приводу відправки Україні

Платинова Буковина, Чернівці

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