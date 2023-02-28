



Закон 7198 принят. Основные пункты - 28.02.2023 11:31

Рада приняла Закон о компенсации за разрушенное и поврежденное имущество войной в Украине.

Верховная Рада приняла в целом Закон «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных военной агрессией российской федерации» (законопроект №7198). Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, Закон предусматривает выплату компенсаций исключительно за имущество (поврежденное/разрушенное) с 24 февраля 2022 года и не будет распространяться на объекты, на дату введения военного положения находившиеся на временно оккупированной территории.

Он будет действовать в течение трех лет после прекращения или отмены военного положения на территории, где находится объект (находился).

Компенсация будет предоставляться гражданам Украины, являющимся собственниками такого имущества, исключительно за поврежденную или уничтоженную жилую недвижимость: квартиры, другие жилые помещения (например, комнаты в общежитиях), дома усадебного типа, садовые и дачные дома, объекты строительства, в которых построены опорные и внешние конструкции. Не могут получить компенсации лица из санкционных списков, с судимостью за совершение преступлений против основ национальной безопасности и их наследники.

Поврежденное имущество будет восстанавливаться исключительно из-за строительных работ и/или предоставления строительных материалов для них.

Владельцы уничтоженных квартир и других жилых помещений получат жилищный сертификат - документ, подтверждающий гарантии государства профинансировать приобретение квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем) в объеме определенной денежной суммы.

Владельцы частных домов смогут по выбору получить жилищный сертификат на покупку квартиры или дома или денежную компенсацию, которая будет перечисляться на счет со специальным режимом использования для финансирования строительства.

Предельный размер компенсации отсутствует, как и ограничения по местонахождению, типу и площади нового жилья, строительство которого будет профинансировано через сертификат.

Использовать сертификат можно в течение пяти лет со дня выдачи, а отчуждать в течение 5 лет, кроме наследования, запрещено.

В случае, когда стоимость жилья будет ниже суммы, указанной в сертификате, недополученная часть компенсации будет оплачиваться получателю только за счет денежных средств, полученных от РФ для возмещения убытков.

Заявление о предоставлении компенсации за уничтоженное жилищное имущество можно подать во время действия военного положения и в течение года со дня его прекращения. К заявлению прилагается копия документа, подтверждающего право собственности или приобретение недвижимости и, при наличии, материалы фото- и видеофиксации до или после уничтожения.

Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении или отказе в предоставлении компенсации за уничтоженное имущество будут осуществлять комиссии по рассмотрению вопросов предоставления компенсации, создаваемые исполнительными органами местных советов, военными или военно-гражданскими администрациями населенных пунктов.

Источниками финансирования компенсации за поврежденное и уничтоженное имущество будут:

средства государственного и местных бюджетов;

средства международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов;

международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь;

репарации или другие взыскания с Российской Федерации;

другие источники, не запрещенные законодательством Украины, в том числе местные фонды, созданные с целью предоставления компенсации и восстановления поврежденных/уничтоженных (разрушенных) объектов недвижимого имущества.

Платинова Буковина, Чернівці

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