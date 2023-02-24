Арестович повідомив про нову загрозу для України 2023

- 28.02.2023 10:14
Арестович повідомив про нову загрозу для України 2023

Перед Україною постала нова загроза — втратив час і пішов хибним шляхом розвитку. Про це у суботу, 25 лютого, заявив колишній радник офісу Володимира Зеленського Олексій Арестович.

— Зараз у нас набирає обертів ідей конфлікту на шляху, — вважає політик.

На його думку, Україна може обрати шлях монополітичної та закритої країни, від цього і починаються проблеми. Арестович додав, що така країна не зможе довго чекати, передає РИА Новости.

15 лютого Арестович назвав ненависників російської мови людьми з психологічними відхиленнями. На думку, немає зв'язку між мовою та поглядами її носія.


6 лютого Арестович зробив іншу резонансну заяву. Екс-радник офісу президента України передрік своїй країні «корейський сценарій». На думку, вихід із конфлікту вийде не так, як його наприкінці Києва півроку тому.

Також він заявляв, що гімн є "національною катастрофою". Таким чином Арестович прокоментував рядок «Душі та тіла свої покладемо за волю».

Платинова Буковина, Чернівці

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