



Пожениться онлайн в Украине: как и где? - 27.02.2023 16:14

Жениться онлайн в Украине: как и где?

Как подать заявление о женитьбе онлайн? Это возможно на портале Дія (ссылка на регистрацию ниже в этом тексте), теперь на портале можно подать заявление о браке.

Пара достаточно на портале Действие выбрать место, час и место, где они планируют провести церемонию. ДРАЦС в течение дня отправит на электронную почту ответ с организационными деталями. Необходимо помнить о том, что есть лишь отдельные ДРАЦС, в которые можно подать онлайн-заявление на брак.

стаоном на 27/02/2023 доступны следующие ДРАЦС, в которых можно подать онлайн-заявление на брак:

Подать заявление тут

Назва відділу ДРАЦС Адреса Вінницька обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Замостянська, буд. 7, м. Вінниця, Вінницької області, 21009 Вінницька обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Замостянська, буд. 7, м. Вінниця, Вінницької області, 21009 Вінницька обл. Калинівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Хмільницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 22400, м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, 22 Вінницька обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Жмеринці Жмеринського району Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) 23100, м. Жмеринка, вул. Київська, 1а Волинська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Проспект Соборності, буд. 18, м. Луцьк, Волинська область, 43026 Волинська обл. Володимирський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Івана Франка, буд. 2А, м. Володимир, Волинська область, 44702 Волинська обл. Ковельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ковельському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул.Кармелюка, буд. 4, м.Ковель, Волинська область, 45008 Волинська обл. Нововолинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Дружби, 24, м.Нововолинськ, Волинська область, 43000 Дніпропетровська обл. Чечелівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) пр. Лесі Українки, буд. 67, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49006 Дніпропетровська обл. Індустріальний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) пр. Слобожанський, 14, м Дніпро, Дніпропетровська область, 49081 Дніпропетровська обл. Південний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кам’янське Кам’янського району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Ялтинська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, 51938 Дніпропетровська обл. Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Караманиць Федора, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50029 Дніпропетровська обл. Васильківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Успішна, 150, смт. Васильківка, Дніпропетровська область, 52600 Дніпропетровська обл. Павлоградський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Павлоградському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Центральна, 47, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51400 Житомирська обл. Коростенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Коростенському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) вул. Грушевського, будинок 25, м. Коростень, Житомирська область, 11501 Житомирська обл. Бердичівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бердичівському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) вул. Житомирська, 43, м. Бердичів, Житомирська область, 13300 Житомирська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Житомирі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) майдан Соборний, 1, м. Житомир, Житомирська область, 10014 Житомирська обл. Звягельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Звягельському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) пл. Лесі Українки, 15, Звягель, Житомирська область, 11701 Закарпатська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Ужгороді Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Небесної Сотні, 5, м. Ужгород, Закарпатська обл. 88000 Закарпатська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Мукачеві Мукачівського району Закарпатскої області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції пл. Духновича, 2 , м. Мукчево, Закарпатська область, 89600 Закарпатська обл. Виноградівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Берегівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Миру, 60, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300 Закарпатська обл. Рахівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рахівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Івана Франка, 5, м. Рахів, Закарпатська область, 90600 Запорізька обл. Олександрівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса) 69095, м. Запоріжжя, пл. Пушкіна, буд. 02 Запорізька обл. Заводський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 69067, м. Запоріжжя, вул. Сеченова, буд. 25-Б Запорізька обл. Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 69068, м. Запоріжжя, вул. Моторобудівельників, буд. 64 Запорізька обл. Хортицький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 69097, м. Запоріжжя, пр. інженера Преображенського, буд. 15 Івано-Франківська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Івано-Франківську Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Галицька, буд. 25, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018 Івано-Франківська обл. Калуський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Б. Хмельницького, 20, м. Калуш, Івано-Франківська область, 77300 Івано-Франківська обл. Коломийський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Коломийському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Міцкевича, 2, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200 Івано-Франківська обл. Надвірнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Надвірнянському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Гетьмана Мазепи, 36, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400 м. Київ Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Борисоглібська, 6, м. Київ, 04070 м. Київ Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Академіка Ромоданова, 17, м. Київ, 04107 м. Київ Печерський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Цитадельна, 7/10, м. Київ, 01015 м. Київ Солом'янський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) бул. В. Гавела, 1/28, м. Київ, 03067 м. Київ Дніпровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) бул. Верховної Ради, 8/20, м. Київ, 8/20 м. Київ Дарницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Заслонова, 16, м.Київ, 02225 Київська обл. Бучанський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вулиця Енергетиків, 1-А, м. Буча, Київська область , 08292 Київська обл. Васильківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Обухівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів) вулиця Володимирська, 2, місто Васильків, Київська область, 08600 Київська обл. Бориспільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів) вул. Київський шлях, 45, місто Бориспіль, Київська область, 08300 Київська обл. Броварський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Броварському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів) вул. Київська, 155, місто Бровари, Киівська область , 07400 Київська обл. Ірпінський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів) вул. Шевченка, 5, місто Ірпінь, Київська область, 08205 Київська обл. Переяславський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів) вул. Сікорського Михайла, 8, місто Переяслав, Київська область , 08400 Кіровоградська обл. Фортечний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кропивницькому Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Попова космонавта, 26 м.Кропивницький, Кіровоградська область, 25010 Кіровоградська обл. Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кропивницькому Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) провулок Декабристів, 10 м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006 Кіровоградська обл. Олександрійський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. 6-го грудня, 138, м. Олександрія, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28000 Кіровоградська обл. Петрівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Центральна, 21 смт Петрове, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28300 Кіровоградська обл. Маловисківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Містечкова, 40, м. Мала Виска, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, 26200 Кіровоградська обл. Новоархангельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Голованівському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Слави, 35, смт Новоархангельськ, Голованівський район, Кіровоградська область, 26100 Львівська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Івана Франка, 157, м.Львів, Львівська область, 79026 Львівська обл. Червоноградський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Червоноградському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Грушевського, 2, м. Червоноград, Червоноградський район, Львівська область, 80100 Львівська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дрогобичі Дрогобицького району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. І.Франка, 20, м. Дрогобич, Дрогобицький район, Львівська область, 82100 Львівська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Самборі Самбірського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Коперніка, 10 , м. Самбір, Самбірський район, Львівська область, 81400 Львівська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Стрию Стрийського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Шевченка, 73, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область, 82400 Львівська обл. Перемишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Привокзальна, 3А, м.Перемишляни, Львівський район, Львівська область, 81200 Миколаївська обл. Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 54005,м. Миколаїв, пров.Кур`єрський,7 Миколаївська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Шосейна, 11, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54029 Миколаївська обл. Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вознесенському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул. Європейська, 31, м. Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область, 55002 Миколаївська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Первомайську Первомайського району Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) вул.Грушевського, 1/40, м.Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 55213 Одеська обл. Київський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 65101, м.Одеса, вул. Інглезі, 5 Одеська обл. Малиновський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 65045, м. Одеса, вул. Успенська, 60, Одеська обл. Суворовський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 65069, м. Одеса, бул. Десантний, 14 Одеська обл. Южненсвький відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 65481, м. Южне, Одеська обл., вул. Т.Г.Шевченка, 7 Одеська обл. Ізмаїльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 68609, м. Ізмаїл, Одеська обл., пр-т Незалежності, 26 Одеська обл. Доброславський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) 67500, смт. Доброслав, Одеська обл., вул. вул. Центральна, 33 Полтавська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 39600, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Першотравнева, буд.5 Полтавська обл. Миргородський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Миргородському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 37600, Полтавська область, м.Миргород, вул.Д.Апостола, буд.2 Полтавська обл. Лубенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Гагаріна, буд.20 Полтавська обл. Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Полтаві Східного міжреіонального управління Міністрества юстиції 36020, м.Полтава, вул.Соборності, буд.8 Рівненська обл. Рівненський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції пр. Миру, 14, м.Рівне, Рівненська обл., 33013 Рівненська обл. Березнівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Київська, 5, м. Березне, Рівненський р-н, Рівненська обл., 34600 Рівненська обл. Гощанський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Східна, 6а, смт Гоща, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35400 Рівненська обл. Сарненський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Сарненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Широка, 31, м. Сарни, Сарненський р-н, Рівненська обл., 34503 Сумська обл. Сумський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Сумському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Герасима Кондратьєва, 146/1, м. Суми, Сумська область, 40021 Сумська обл. Буринський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції пл. Першотравнева, 20, м. Буринь, Сумська область, 41700 Сумська обл. Тростянецький відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Охтирському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область, 42600 Сумська обл. Путивльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Князя Володимира, 50, м. Путивль, Сумська область, 41500 Тернопільська обл. Тернопільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46021 Тернопільська обл. Борщівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Грушевського, 2, м. Борщів, Чортківський р-н, Тернопільська область, 48700 Тернопільська обл. Зборівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Хмельницького, 37, м. Зборів, Тернопільський р-н, Тернопільська область, 47200 Тернопільська обл. Чортківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Шевченка, 10, м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська область, 48500 Харківська обл. Індустріально-Немишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 61123, м. Харків, вул. Валентинівська, 31 Харківська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 61058, м. Харків, вул. Сумська, 61 Харківська обл. Зміївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Адміністративна, 10, м. Зміїв, Чугуївський район, Харківська область, 63404 Харківська обл. Чугуївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Старонікольська, 45, місто Чугуїв, Чугуївський район, Харківська область, 63500 Хмельницька обл. Кам’янець-Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Гунська, 10, м.Кам’янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, 32302, Хмельницька обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) вул.Героїв Маріуполя, 4, м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, 29013 Хмельницька обл. Волочиський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Хмельницькому районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ) площа Центральна, 1, м.Волочиськ, Хмельницький район, Хмельницька область, 31200 Хмельницька обл. Шепетівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Шепетівському районі Хмельницькогї області Центрального міжрегінального управління Міністерства юстиції (м.Київ) вул.Героїв Небесної Сотні, 46, м.Шепетівка, Шепетівський район, Хмельницька область, 30405 Черкаська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Небесної Сотні, 3, м. Черкаси, Черкаська область, 18002 Черкаська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Смілі Черкаського району Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. В’ячеслава Чорновола, 24, м. Сміла, Черкаська область, 20701 Черкаська обл. Золотоніський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Золотоніському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. Гагаріна, 3а, м. Золотоноша, Черкаська область, 19702 Черкаська обл. Канівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Черкаському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) вул. О. Кошового, 1, м. Канів, Черкаська область, 19003 Чернівецька обл. Кіцманський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Незалежності, 83, м. Кіцмань, Чернівецький район, Чернівецька області, 59300 Чернівецька обл. Вижницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вижницькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Січових Стрільців, 4в, м. Вижниця, Вижницький район, Чернівецька області, 59200 Чернівецька обл. Хотинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Дністровському районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Свято-Покровська, 60, м. Хотин, Дністровський район, Чернівецька області, 60000 Чернівецька обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції вул. Ольги Кобилянської, 7, м. Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька області, 58002 Чернігівська обл. Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернігові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 14013, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Василя Тарновського, буд. 15 Чернігівська обл. Ічнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Прилуцькому районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Ічня, вул. Вокзальна, буд. 2 Чернігівська обл. Козелецький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 17000, Чернігівська область, Чернігівський район, смт Козелець, вул. Ф. Сидорука, буд. 9 Чернігівська обл. Ніжинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ніжинському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 16600, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Ніжин, вул. Гоголя, буд. 6

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини