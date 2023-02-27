Пожениться онлайн в Украине: как и где?

- 27.02.2023 16:14
Пожениться онлайн в Украине: как и где?

Жениться онлайн в Украине: как и где?

Как подать заявление о женитьбе онлайн? Это возможно на портале Дія (ссылка на регистрацию ниже в этом тексте), теперь на портале  можно подать заявление о браке.

Пара достаточно на портале Действие выбрать место, час и место, где они планируют провести церемонию. ДРАЦС в течение дня отправит на электронную почту ответ с организационными деталями. Необходимо помнить о том, что есть лишь отдельные ДРАЦС, в которые можно подать онлайн-заявление на брак.

стаоном на 27/02/2023 доступны следующие ДРАЦС, в которых можно подать онлайн-заявление на брак:

Подать заявление тут

 

 
Назва відділу ДРАЦС
Адреса
Вінницька обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у  Вінницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Замостянська, буд. 7, м. Вінниця, Вінницької області, 21009
Вінницька обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у  місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Замостянська, буд. 7, м. Вінниця, Вінницької області, 21009
Вінницька обл.
Калинівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Хмільницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
22400, м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, 22
Вінницька обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Жмеринці Жмеринського району Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
23100, м. Жмеринка, вул. Київська, 1а
Волинська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
Проспект Соборності, буд. 18, м. Луцьк, Волинська область, 43026
Волинська обл.
Володимирський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Івана Франка, буд. 2А, м. Володимир, Волинська область, 44702
Волинська обл.
Ковельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ковельському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул.Кармелюка, буд. 4, м.Ковель, Волинська область, 45008
Волинська обл.
Нововолинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Дружби, 24, м.Нововолинськ, Волинська область, 43000
Дніпропетровська обл.
Чечелівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
пр. Лесі Українки, буд. 67, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49006
Дніпропетровська обл.
Індустріальний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
пр. Слобожанський, 14, м Дніпро, Дніпропетровська область, 49081 
Дніпропетровська обл.
Південний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кам’янське
Кам’янського району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Ялтинська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, 51938
Дніпропетровська обл.
Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі
Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Караманиць Федора, 35, м. Кривий Ріг,  Дніпропетровська область, 50029
Дніпропетровська обл.
Васильківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Успішна, 150, смт. Васильківка, Дніпропетровська область, 52600 
Дніпропетровська обл.
Павлоградський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Павлоградському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Центральна, 47, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51400 
Житомирська обл.
Коростенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у
Коростенському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
вул. Грушевського, будинок 25, м. Коростень, Житомирська область, 11501
Житомирська обл.
Бердичівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бердичівському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
 вул. Житомирська, 43, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
Житомирська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Житомирі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
майдан Соборний, 1, м. Житомир, Житомирська область, 10014
Житомирська обл.
Звягельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Звягельському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
пл. Лесі Українки, 15, Звягель, Житомирська область, 11701
Закарпатська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Ужгороді Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції   
вул. Небесної Сотні, 5, м. Ужгород, Закарпатська обл. 88000
Закарпатська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Мукачеві Мукачівського району Закарпатскої області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
пл. Духновича, 2 , м. Мукчево, Закарпатська область, 89600
Закарпатська обл.
Виноградівський  відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Берегівському  районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Миру, 60, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300
Закарпатська обл.
Рахівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рахівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Івана Франка, 5, м. Рахів, Закарпатська область, 90600
Запорізька обл.
Олександрівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса)
69095, м. Запоріжжя, пл. Пушкіна, буд. 02
Запорізька обл.
Заводський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
69067, м. Запоріжжя, вул. Сеченова, буд. 25-Б
Запорізька обл.
Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
69068, м. Запоріжжя, вул. Моторобудівельників, буд. 64
Запорізька обл.
Хортицький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
69097, м. Запоріжжя, пр. інженера Преображенського, буд. 15
Івано-Франківська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Івано-Франківську Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Галицька, буд. 25, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018
Івано-Франківська обл.
Калуський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Б. Хмельницького, 20, м. Калуш, Івано-Франківська область, 77300
Івано-Франківська обл.
Коломийський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Коломийському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Міцкевича, 2, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200
Івано-Франківська обл.
Надвірнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Надвірнянському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Гетьмана Мазепи, 36, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400
м. Київ
Подільський  відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Борисоглібська, 6, м. Київ, 04070
м. Київ
Шевченківський  відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Академіка Ромоданова, 17, м. Київ, 04107
м. Київ
Печерський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Цитадельна, 7/10, м. Київ, 01015
м. Київ
Солом'янський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
бул. В. Гавела, 1/28, м. Київ, 03067
м. Київ
Дніпровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
бул. Верховної Ради, 8/20, м. Київ, 8/20
м. Київ
Дарницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Заслонова, 16, м.Київ, 02225
Київська обл.
Бучанський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вулиця Енергетиків, 1-А, м. Буча, Київська область , 08292
Київська обл.
Васильківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Обухівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
вулиця Володимирська, 2, місто Васильків, Київська область, 08600
Київська обл.
Бориспільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
вул. Київський шлях, 45, місто Бориспіль, Київська область, 08300
Київська обл.
Броварський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Броварському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
вул. Київська, 155, місто Бровари, Киівська область , 07400
Київська обл.
Ірпінський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
вул. Шевченка, 5, місто Ірпінь, Київська область, 08205
Київська обл.
Переяславський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
вул. Сікорського Михайла, 8, місто Переяслав, Київська область , 08400
Кіровоградська обл.
Фортечний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кропивницькому Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Попова космонавта, 26 м.Кропивницький, Кіровоградська область, 25010
Кіровоградська обл.
Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кропивницькому Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
провулок Декабристів, 10 м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006
Кіровоградська обл.
Олександрійський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. 6-го грудня, 138, м. Олександрія, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28000
Кіровоградська обл.
Петрівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Центральна, 21 смт Петрове, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28300
Кіровоградська обл.
Маловисківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Містечкова, 40, м. Мала Виска, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, 26200
Кіровоградська обл.
Новоархангельський  відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Голованівському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Слави, 35, смт Новоархангельськ, Голованівський район, Кіровоградська область, 26100
Львівська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Івана Франка, 157, м.Львів, Львівська область, 79026
Львівська обл.
Червоноградський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Червоноградському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Грушевського, 2, м. Червоноград, Червоноградський район, Львівська область, 80100
Львівська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дрогобичі Дрогобицького району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. І.Франка, 20, м. Дрогобич, Дрогобицький район, Львівська область,  82100 
Львівська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Самборі Самбірського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Коперніка, 10 , м. Самбір, Самбірський район, Львівська область,  81400
Львівська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Стрию Стрийського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
 вул. Шевченка, 73, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область, 82400
Львівська обл.
Перемишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
 вул. Привокзальна, 3А,  м.Перемишляни,  Львівський район, Львівська область, 81200
Миколаївська обл.
Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Одеса)
54005,м. Миколаїв, пров.Кур`єрський,7
Миколаївська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Шосейна, 11, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54029
Миколаївська обл.
Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вознесенському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул. Європейська, 31, м. Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область, 55002
Миколаївська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Первомайську Первомайського району Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
вул.Грушевського, 1/40, м.Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 55213
Одеська обл.
Київський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
65101, м.Одеса, вул. Інглезі, 5
Одеська обл.
Малиновський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
65045, м. Одеса, вул. Успенська, 60,
Одеська обл.
Суворовський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
65069, м. Одеса, бул. Десантний, 14
Одеська обл.
Южненсвький відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
65481, м. Южне,  Одеська обл., вул. Т.Г.Шевченка, 7
Одеська обл.
Ізмаїльський  відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
68609, м. Ізмаїл,  Одеська обл., пр-т Незалежності, 26
Одеська обл.
Доброславський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
67500, смт. Доброслав,  Одеська обл., вул. вул. Центральна, 33
Полтавська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
39600, Полтавська область,  м.Кременчук,  вул.Першотравнева,  буд.5
Полтавська обл.
Миргородський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Миргородському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
37600, Полтавська область, м.Миргород, вул.Д.Апостола, буд.2
Полтавська обл.
Лубенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Гагаріна, буд.20
Полтавська обл.
Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Полтаві Східного міжреіонального управління Міністрества юстиції  
36020, м.Полтава, вул.Соборності, буд.8
Рівненська обл.
Рівненський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
пр. Миру, 14, м.Рівне, Рівненська обл., 33013
Рівненська обл.
Березнівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
 
вул. Київська, 5, м. Березне, Рівненський р-н, Рівненська обл., 34600
Рівненська обл.
Гощанський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Східна, 6а, смт Гоща, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35400
Рівненська обл.
Сарненський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Сарненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Широка, 31, м. Сарни, Сарненський р-н, Рівненська обл., 34503
Сумська обл.
Сумський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Сумському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Герасима Кондратьєва, 146/1, м. Суми, Сумська область, 40021
Сумська обл.
Буринський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
пл. Першотравнева, 20, м. Буринь, Сумська область, 41700
Сумська обл.
Тростянецький відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Охтирському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область, 42600
Сумська обл.
Путивльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Князя Володимира, 50, м. Путивль, Сумська область, 41500
Тернопільська обл.
Тернопільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану
у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46021
Тернопільська обл.
Борщівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Грушевського, 2, м. Борщів, Чортківський р-н, Тернопільська область, 48700
Тернопільська обл.
Зборівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Хмельницького, 37, м. Зборів, Тернопільський р-н, Тернопільська область, 47200
Тернопільська обл.
Чортківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
вул. Шевченка, 10, м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська область, 48500
Харківська обл.
Індустріально-Немишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
61123, м. Харків, вул. Валентинівська, 31
Харківська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
61058, м. Харків, вул. Сумська, 61
Харківська обл.
Зміївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Адміністративна, 10, м. Зміїв, Чугуївський район, Харківська область, 63404
Харківська обл.
Чугуївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
вул. Старонікольська, 45, місто Чугуїв, Чугуївський район, Харківська область, 63500
Хмельницька обл.
Кам’янець-Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Гунська, 10,  м.Кам’янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, 32302, 
Хмельницька обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
вул.Героїв Маріуполя, 4, м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, 29013
Хмельницька обл.
Волочиський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Хмельницькому районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
площа Центральна, 1, м.Волочиськ, Хмельницький район, Хмельницька область, 31200
Хмельницька обл.
Шепетівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Шепетівському районі Хмельницькогї області Центрального міжрегінального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
вул.Героїв Небесної Сотні, 46, м.Шепетівка, Шепетівський район, Хмельницька область, 30405
Черкаська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Небесної Сотні, 3, м. Черкаси, Черкаська область, 18002
Черкаська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Смілі Черкаського району Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. В’ячеслава Чорновола, 24, м. Сміла, Черкаська область, 20701        
Черкаська обл.
Золотоніський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Золотоніському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. Гагаріна, 3а, м. Золотоноша, Черкаська область, 19702         
Черкаська обл.
Канівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Черкаському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
вул. О. Кошового, 1, м. Канів, Черкаська область, 19003   
Чернівецька обл.
Кіцманський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  
вул. Незалежності, 83,  м. Кіцмань, Чернівецький район, Чернівецька області, 59300
Чернівецька обл.
Вижницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вижницькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  
вул. Січових Стрільців, 4в,  м. Вижниця, Вижницький район, Чернівецька області, 59200
Чернівецька обл.
Хотинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Дністровському районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  
вул. Свято-Покровська, 60,  м. Хотин, Дністровський район, Чернівецька області, 60000
Чернівецька обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції  
вул. Ольги Кобилянської, 7,  м. Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька області, 58002
Чернігівська обл.
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернігові  Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
14013, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Василя Тарновського, буд. 15
Чернігівська обл.
Ічнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Прилуцькому районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Ічня, вул. Вокзальна, буд. 2
Чернігівська обл.
Козелецький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
17000, Чернігівська область, Чернігівський район, смт Козелець, вул. Ф. Сидорука, буд. 9
Чернігівська обл.
Ніжинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ніжинському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
16600, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Ніжин, вул. Гоголя, буд. 6

Платинова Буковина, Чернівці

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