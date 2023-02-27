Пожениться онлайн в Украине: как и где?- 27.02.2023 16:14
Жениться онлайн в Украине: как и где?
Как подать заявление о женитьбе онлайн? Это возможно на портале Дія (ссылка на регистрацию ниже в этом тексте), теперь на портале можно подать заявление о браке.
Пара достаточно на портале Действие выбрать место, час и место, где они планируют провести церемонию. ДРАЦС в течение дня отправит на электронную почту ответ с организационными деталями. Необходимо помнить о том, что есть лишь отдельные ДРАЦС, в которые можно подать онлайн-заявление на брак.
стаоном на 27/02/2023 доступны следующие ДРАЦС, в которых можно подать онлайн-заявление на брак:
|
Назва відділу ДРАЦС
|
Адреса
|
Вінницька обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вінницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Замостянська, буд. 7, м. Вінниця, Вінницької області, 21009
|
Вінницька обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Вінниці Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Замостянська, буд. 7, м. Вінниця, Вінницької області, 21009
|
Вінницька обл.
|
Калинівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Хмільницькому районі Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
22400, м. Калинівка, вул. Вадима Нестерчука, 22
|
Вінницька обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Жмеринці Жмеринського району Вінницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
23100, м. Жмеринка, вул. Київська, 1а
|
Волинська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Луцьку Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
Проспект Соборності, буд. 18, м. Луцьк, Волинська область, 43026
|
Волинська обл.
|
Володимирський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Івана Франка, буд. 2А, м. Володимир, Волинська область, 44702
|
Волинська обл.
|
Ковельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ковельському районі Волинської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул.Кармелюка, буд. 4, м.Ковель, Волинська область, 45008
|
Волинська обл.
|
Нововолинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Володимирському районі Волинської області Західного Міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Дружби, 24, м.Нововолинськ, Волинська область, 43000
|
Дніпропетровська обл.
|
Чечелівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
пр. Лесі Українки, буд. 67, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49006
|
Дніпропетровська обл.
|
Індустріальний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дніпрі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
пр. Слобожанський, 14, м Дніпро, Дніпропетровська область, 49081
|
Дніпропетровська обл.
|
Південний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кам’янське
Кам’янського району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Ялтинська, 2, м. Кам’янське, Дніпропетровська область, 51938
|
Дніпропетровська обл.
|
Покровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кривому Розі
Криворізького району Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Караманиць Федора, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50029
|
Дніпропетровська обл.
|
Васильківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Синельниківському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Успішна, 150, смт. Васильківка, Дніпропетровська область, 52600
|
Дніпропетровська обл.
|
Павлоградський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Павлоградському районі Дніпропетровської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Центральна, 47, м. Павлоград, Дніпропетровська область, 51400
|
Житомирська обл.
|
Коростенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у
Коростенському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
|
вул. Грушевського, будинок 25, м. Коростень, Житомирська область, 11501
|
Житомирська обл.
|
Бердичівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бердичівському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
|
вул. Житомирська, 43, м. Бердичів, Житомирська область, 13300
|
Житомирська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Житомирі Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
|
майдан Соборний, 1, м. Житомир, Житомирська область, 10014
|
Житомирська обл.
|
Звягельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Звягельському районі Житомирської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
|
пл. Лесі Українки, 15, Звягель, Житомирська область, 11701
|
Закарпатська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Ужгороді Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Небесної Сотні, 5, м. Ужгород, Закарпатська обл. 88000
|
Закарпатська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Мукачеві Мукачівського району Закарпатскої області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
пл. Духновича, 2 , м. Мукчево, Закарпатська область, 89600
|
Закарпатська обл.
|
Виноградівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Берегівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Миру, 60, м. Виноградів, Закарпатська область, 90300
|
Закарпатська обл.
|
Рахівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рахівському районі Закарпатської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Івана Франка, 5, м. Рахів, Закарпатська область, 90600
|
Запорізька обл.
|
Олександрівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Одеса)
|
69095, м. Запоріжжя, пл. Пушкіна, буд. 02
|
Запорізька обл.
|
Заводський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
69067, м. Запоріжжя, вул. Сеченова, буд. 25-Б
|
Запорізька обл.
|
Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
69068, м. Запоріжжя, вул. Моторобудівельників, буд. 64
|
Запорізька обл.
|
Хортицький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Запоріжжі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
69097, м. Запоріжжя, пр. інженера Преображенського, буд. 15
|
Івано-Франківська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Івано-Франківську Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Галицька, буд. 25, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська область, 76018
|
Івано-Франківська обл.
|
Калуський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Калуському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Б. Хмельницького, 20, м. Калуш, Івано-Франківська область, 77300
|
Івано-Франківська обл.
|
Коломийський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Коломийському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Міцкевича, 2, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200
|
Івано-Франківська обл.
|
Надвірнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Надвірнянському районі Івано-Франківської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Гетьмана Мазепи, 36, м. Надвірна, Івано-Франківська область, 78400
|
м. Київ
|
Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Борисоглібська, 6, м. Київ, 04070
|
м. Київ
|
Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Академіка Ромоданова, 17, м. Київ, 04107
|
м. Київ
|
Печерський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Цитадельна, 7/10, м. Київ, 01015
|
м. Київ
|
Солом'янський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
бул. В. Гавела, 1/28, м. Київ, 03067
|
м. Київ
|
Дніпровський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
бул. Верховної Ради, 8/20, м. Київ, 8/20
|
м. Київ
|
Дарницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Києві Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Заслонова, 16, м.Київ, 02225
|
Київська обл.
|
Бучанський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вулиця Енергетиків, 1-А, м. Буча, Київська область , 08292
|
Київська обл.
|
Васильківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Обухівському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
|
вулиця Володимирська, 2, місто Васильків, Київська область, 08600
|
Київська обл.
|
Бориспільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
|
вул. Київський шлях, 45, місто Бориспіль, Київська область, 08300
|
Київська обл.
|
Броварський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Броварському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
|
вул. Київська, 155, місто Бровари, Киівська область , 07400
|
Київська обл.
|
Ірпінський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бучанському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
|
вул. Шевченка, 5, місто Ірпінь, Київська область, 08205
|
Київська обл.
|
Переяславський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Бориспільському районі Київської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Киів)
|
вул. Сікорського Михайла, 8, місто Переяслав, Київська область , 08400
|
Кіровоградська обл.
|
Фортечний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кропивницькому Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Попова космонавта, 26 м.Кропивницький, Кіровоградська область, 25010
|
Кіровоградська обл.
|
Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кропивницькому Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
провулок Декабристів, 10 м. Кропивницький, Кіровоградська область, 25006
|
Кіровоградська обл.
|
Олександрійський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. 6-го грудня, 138, м. Олександрія, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28000
|
Кіровоградська обл.
|
Петрівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Олександрійському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Центральна, 21 смт Петрове, Олександрійський район, Кіровоградська область, 28300
|
Кіровоградська обл.
|
Маловисківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Новоукраїнському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Містечкова, 40, м. Мала Виска, Новоукраїнський район, Кіровоградська область, 26200
|
Кіровоградська обл.
|
Новоархангельський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Голованівському районі Кіровоградської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Слави, 35, смт Новоархангельськ, Голованівський район, Кіровоградська область, 26100
|
Львівська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Львові Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Івана Франка, 157, м.Львів, Львівська область, 79026
|
Львівська обл.
|
Червоноградський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Червоноградському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Грушевського, 2, м. Червоноград, Червоноградський район, Львівська область, 80100
|
Львівська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Дрогобичі Дрогобицького району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. І.Франка, 20, м. Дрогобич, Дрогобицький район, Львівська область, 82100
|
Львівська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Самборі Самбірського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Коперніка, 10 , м. Самбір, Самбірський район, Львівська область, 81400
|
Львівська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Стрию Стрийського району Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Шевченка, 73, м. Стрий, Стрийський район, Львівська область, 82400
|
Львівська обл.
|
Перемишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Львівському районі Львівської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Привокзальна, 3А, м.Перемишляни, Львівський район, Львівська область, 81200
|
Миколаївська обл.
|
Центральний відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Одеса)
|
54005,м. Миколаїв, пров.Кур`єрський,7
|
Миколаївська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Миколаєві Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Шосейна, 11, м. Миколаїв, Миколаївська область, 54029
|
Миколаївська обл.
|
Южноукраїнський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вознесенському районі Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул. Європейська, 31, м. Южноукраїнськ, Вознесенський район, Миколаївська область, 55002
|
Миколаївська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Первомайську Первомайського району Миколаївської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
вул.Грушевського, 1/40, м.Первомайськ, Первомайський район, Миколаївська область, 55213
|
Одеська обл.
|
Київський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
65101, м.Одеса, вул. Інглезі, 5
|
Одеська обл.
|
Малиновський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
65045, м. Одеса, вул. Успенська, 60,
|
Одеська обл.
|
Суворовський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Одесі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
65069, м. Одеса, бул. Десантний, 14
|
Одеська обл.
|
Южненсвький відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
65481, м. Южне, Одеська обл., вул. Т.Г.Шевченка, 7
|
Одеська обл.
|
Ізмаїльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Ізмаїльському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
68609, м. Ізмаїл, Одеська обл., пр-т Незалежності, 26
|
Одеська обл.
|
Доброславський відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Одеському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
|
67500, смт. Доброслав, Одеська обл., вул. вул. Центральна, 33
|
Полтавська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Кременчуці Кременчуцького району Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
39600, Полтавська область, м.Кременчук, вул.Першотравнева, буд.5
|
Полтавська обл.
|
Миргородський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Миргородському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
37600, Полтавська область, м.Миргород, вул.Д.Апостола, буд.2
|
Полтавська обл.
|
Лубенський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Лубенському районі Полтавської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
37500, Полтавська область, м.Лубни, вул.Гагаріна, буд.20
|
Полтавська обл.
|
Шевченківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Полтаві Східного міжреіонального управління Міністрества юстиції
|
36020, м.Полтава, вул.Соборності, буд.8
|
Рівненська обл.
|
Рівненський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
пр. Миру, 14, м.Рівне, Рівненська обл., 33013
|
Рівненська обл.
|
Березнівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Київська, 5, м. Березне, Рівненський р-н, Рівненська обл., 34600
|
Рівненська обл.
|
Гощанський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Рівненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Східна, 6а, смт Гоща, Рівненський р-н, Рівненська обл., 35400
|
Рівненська обл.
|
Сарненський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Сарненському районі Рівненської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Широка, 31, м. Сарни, Сарненський р-н, Рівненська обл., 34503
|
Сумська обл.
|
Сумський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Сумському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Герасима Кондратьєва, 146/1, м. Суми, Сумська область, 40021
|
Сумська обл.
|
Буринський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
пл. Першотравнева, 20, м. Буринь, Сумська область, 41700
|
Сумська обл.
|
Тростянецький відділ державної реєстрації актів цивільного стану в Охтирському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область, 42600
|
Сумська обл.
|
Путивльський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Конотопському районі Сумської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Князя Володимира, 50, м. Путивль, Сумська область, 41500
|
Тернопільська обл.
|
Тернопільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану
у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Грушевського, 8, м. Тернопіль, Тернопільська область, 46021
|
Тернопільська обл.
|
Борщівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Грушевського, 2, м. Борщів, Чортківський р-н, Тернопільська область, 48700
|
Тернопільська обл.
|
Зборівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Тернопільському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Хмельницького, 37, м. Зборів, Тернопільський р-н, Тернопільська область, 47200
|
Тернопільська обл.
|
Чортківський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чортківському районі Тернопільської області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Шевченка, 10, м. Чортків, Чортківський р-н, Тернопільська область, 48500
|
Харківська обл.
|
Індустріально-Немишлянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
61123, м. Харків, вул. Валентинівська, 31
|
Харківська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
61058, м. Харків, вул. Сумська, 61
|
Харківська обл.
|
Зміївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Адміністративна, 10, м. Зміїв, Чугуївський район, Харківська область, 63404
|
Харківська обл.
|
Чугуївський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чугуївському районі Харківської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Старонікольська, 45, місто Чугуїв, Чугуївський район, Харківська область, 63500
|
Хмельницька обл.
|
Кам’янець-Подільський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Кам’янець-Подільському районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Гунська, 10, м.Кам’янець-Подільський, Кам'янець-Подільський район, Хмельницька область, 32302,
|
Хмельницька обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного у місті Хмельницькому Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
|
вул.Героїв Маріуполя, 4, м.Хмельницький, Хмельницький район, Хмельницька область, 29013
|
Хмельницька обл.
|
Волочиський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Хмельницькому районі Хмельницької області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
|
площа Центральна, 1, м.Волочиськ, Хмельницький район, Хмельницька область, 31200
|
Хмельницька обл.
|
Шепетівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Шепетівському районі Хмельницькогї області Центрального міжрегінального управління Міністерства юстиції (м.Київ)
|
вул.Героїв Небесної Сотні, 46, м.Шепетівка, Шепетівський район, Хмельницька область, 30405
|
Черкаська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Черкаси Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Небесної Сотні, 3, м. Черкаси, Черкаська область, 18002
|
Черкаська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Смілі Черкаського району Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. В’ячеслава Чорновола, 24, м. Сміла, Черкаська область, 20701
|
Черкаська обл.
|
Золотоніський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Золотоніському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. Гагаріна, 3а, м. Золотоноша, Черкаська область, 19702
|
Черкаська обл.
|
Канівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Черкаському районі Черкаської області Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ)
|
вул. О. Кошового, 1, м. Канів, Черкаська область, 19003
|
Чернівецька обл.
|
Кіцманський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чернівецькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Незалежності, 83, м. Кіцмань, Чернівецький район, Чернівецька області, 59300
|
Чернівецька обл.
|
Вижницький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Вижницькому районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Січових Стрільців, 4в, м. Вижниця, Вижницький район, Чернівецька області, 59200
|
Чернівецька обл.
|
Хотинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Дністровському районі Чернівецької області Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Свято-Покровська, 60, м. Хотин, Дністровський район, Чернівецька області, 60000
|
Чернівецька обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернівці Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
вул. Ольги Кобилянської, 7, м. Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька області, 58002
|
Чернігівська обл.
|
Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Чернігові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
14013, Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Василя Тарновського, буд. 15
|
Чернігівська обл.
|
Ічнянський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Прилуцькому районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
16700, Чернігівська область, Прилуцький район, м. Ічня, вул. Вокзальна, буд. 2
|
Чернігівська обл.
|
Козелецький відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Чернігівському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
17000, Чернігівська область, Чернігівський район, смт Козелець, вул. Ф. Сидорука, буд. 9
|
Чернігівська обл.
|
Ніжинський відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Ніжинському районі Чернігівської області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
|
16600, Чернігівська область, Ніжинський район, м. Ніжин, вул. Гоголя, буд. 6
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