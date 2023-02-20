Голодування покращує здоров'я людей із хворобою печінки

- 20.02.2023 15:43
Голодування покращує здоров'я людей із хворобою печінки

Голодування покращило здоров'я людей із хворобою печінки
Cell Metabolism: дієта покращила здоров'я людей з неалкогольною жировою хворобою печінки

Вчені Університету Іллінойсу в Чикаго виявили, що дієта, що чергується, і фізичні вправи можуть поліпшити здоров'я людей з неалкогольною жировою хворобою печінки. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Cell Metabolism.

У дослідженні взяли участь 80 дорослих людей з ожирінням та неалкогольною жировою хворобою печінки. Добровольці були рандомізовані до однієї з чотирьох груп: група голодування, група аеробних вправ, комбінована група та контрольна група, в якій учасники не вносили жодних змін до своєї поведінки.

Протягом трьох місяців у людей, які тренувалися та днями чергували голодування з необмеженим прийомом їжі, спостерігалося підвищення чутливості до інсуліну, а також зменшення маси тіла, жирової маси, кола талії, жиру в печінці та біомаркерів захворювання, таких як рівень аланінтрансамінази.

Неалкогольна жирова хвороба печінки є накопиченням жиру і запаленням у пацієнтів, які вживають мало алкоголю або взагалі не вживають його. Приблизно 65 відсотків дорослих з ожирінням страждають на це захворювання, що тісно пов'язане з розвитком резистентності до інсуліну та діабетом 2-го типу. Вона може призвести до серйозніших ускладнень, таких як цироз або печінкова недостатність.

Платинова Буковина, Чернівці

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