



Вітамін D ефективний для лікування шкірного висипу - 23.02.2023 15:41

Вітамін D виявився ефективним для лікування шкірного висипу

JCI Insight: вітамін D виявився ефективним для лікування шкірного висипу від хімічних речовин

Вчені з організації Northwestern Medicine виявили, що вітамін D виявився ефективним для лікування шкірного висипу, отриманого в результаті впливу хімічних речовин. Висновки подвійного рандомізованого дослідження опубліковано у журналі JCI Insight.

Автори проаналізували зразки тканин 28 здорових учасників, чия шкіра на внутрішній стороні руки піддавалася впливу невеликої кількості азотного іприту - схваленого Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) препарату з дратівливими властивостями. У процесі нанесення речовини шкіра піддослідних покрилася висипом. Після цього одну частину добровольців попросили випити високі дози вітаміну D, а інший дали плацебо.

Тканини шкіри в учасників, які отримували вітамін, демонстрували менше роздратування та запалення, ніж у другій групі. Надалі фахівці проаналізували зразки шкіри та крові. З'ясувалося, що у піддослідних із групи вітаміну D подавилися прозапальні сигнальні шляхи IL-17. За словами експертів, це підтверджує можливість використання IL-17 як перспективний біомаркер важких реакцій на місцеву хіміотерапію та інші ліки.

Результати роботи узгоджуються із висновками попередніх досліджень. Надалі планується продовжити вивчення протизапального потенціалу пероральних добавок з вітаміном D при лікуванні висипу, спричиненого іншими видами лікування та препаратів.

Платинова Буковина, Чернівці

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