У мишей знайшли дзеркальні нейрони, які відповідають за агресію.

- 27.02.2023 09:35
У мишей знайшли дзеркальні нейрони, які відповідають за агресію.

Cell: у спостерігачів за бійкою мишей знайшли дзеркальні нейрони агресії

Вчені Стенфордського університету виявили у мишей дзеркальні нейрони, які знаходяться в частині мозку, що є центром люті, і активізуються під час бійки або при спостереженні за бійкою. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Cell.

Попередня робота вчених показала, що агресія у самців мишей пов'язана зі скупченням клітин мозку у частині вентромедіального гіпоталамуса. Ці нейрони могли активувати агресію, але також виявилися чутливими до соціалізації — миші, які утримувалися разом із родичами, були менш агресивними.

Використовуючи точні методи візуалізації, дослідники зафіксували активність у центрі люті самців мишей, що беруть участь у бійці, та тих тварин, які виявились свідками бійки. Виявлення дзеркальних нейронів у мишей стало несподіванкою, оскільки ці клітини раніше виявлялися в корі головного мозку приматів.

Крім того, дзеркальні нейрони, пов'язані з агресією, активувалися у спостерігачів лише побачивши бійки, тоді як у мишей, що б'ються, вони активувалися запахом феромонів. Дзеркальні нейрони спрацьовували тільки в ті моменти, коли спостерігач був звернений обличчям до бійців, а не коли він дивився в інший бік. Коли дослідники вимкнули світло, дзеркальні нейрони спостерігачів не реагували на шум по сусідству. Також аналогічний феномен спостерігався у мишей, які до цього ніколи не спостерігали бійки і не виявляли агресію.

При надмірній активації дзеркальних нейронів миші виявляли агресію без розбору. Мало того, що вони ініціювали втричі більше нападів на самців, ніж зазвичай, вони нападали навіть на самок, з якими зазвичай грайливо спарювалися. За словами вчених, результати можуть вказувати на те, що дзеркальні нейрони можуть потенційно відповідати за прояви агресії і у людей.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: зеркальні нейрони у мишей

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Пожениться онлайн в Украине: как и где? Как подать заявление о женитьбе онлайн? Это возможно
- 27.02.2023 16:14
Біженці з України можуть перебувати в Грузії без визи два роки Постановою Уряду Грузії від 24 лютого 2023 року №81 внесено зміни до постанови №255 від 5 червня 2015 року
- 27.02.2023 15:50
За вчинення домашнього насильства судитимуть жителя Вижниччини: слідчі поліції завершили досудове розслідування До поліції звернулася 42-річна жінка із заявою про те, що її колишній чоловік систематично вчиняє над
- 27.02.2023 15:14
Київ має час до осені, щоб відвоювати території, далі Захід настоїть на переговори з кремлем За інформацією видання, "у США, як і в Німеччині, за зачиненими дверима
- 27.02.2023 14:47
Візначено тривалість імунітету після COVID ризик тяжкого COVID при повторній інфекції знижується на 88 відсотків
- 24.02.2023 10:38
Оточення путіна боїться говорити йому правду Ділове британське видання Financial Times опублікувало власне
- 23.02.2023 16:30
Напрямок Маріуполя вже досяжний для України! Напрямок Маріуполя вже не є для нас абсолютно недосяжним
- 23.02.2023 16:25
Вітамін D ефективний для лікування шкірного висипу Вчені з організації Northwestern Medicine виявили, що вітамін
- 23.02.2023 15:41
У місті Орландо в американському штаті Флорида журналістта дитина були вбиті під час репортажу з місця вбивства За повідомленнями поліції, іншого репортера і матері дівчинки було поранено тією ж людиною
- 23.02.2023 14:45
В Міноборони України назвали 10 основних перемог за рік війни Українське міністерство оборони опублікувало список із 10
- 23.02.2023 13:51

Всі новини