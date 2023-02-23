



У мишей знайшли дзеркальні нейрони, які відповідають за агресію. - 27.02.2023 09:35

Cell: у спостерігачів за бійкою мишей знайшли дзеркальні нейрони агресії

Вчені Стенфордського університету виявили у мишей дзеркальні нейрони, які знаходяться в частині мозку, що є центром люті, і активізуються під час бійки або при спостереженні за бійкою. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Cell.

Попередня робота вчених показала, що агресія у самців мишей пов'язана зі скупченням клітин мозку у частині вентромедіального гіпоталамуса. Ці нейрони могли активувати агресію, але також виявилися чутливими до соціалізації — миші, які утримувалися разом із родичами, були менш агресивними.

Використовуючи точні методи візуалізації, дослідники зафіксували активність у центрі люті самців мишей, що беруть участь у бійці, та тих тварин, які виявились свідками бійки. Виявлення дзеркальних нейронів у мишей стало несподіванкою, оскільки ці клітини раніше виявлялися в корі головного мозку приматів.

Крім того, дзеркальні нейрони, пов'язані з агресією, активувалися у спостерігачів лише побачивши бійки, тоді як у мишей, що б'ються, вони активувалися запахом феромонів. Дзеркальні нейрони спрацьовували тільки в ті моменти, коли спостерігач був звернений обличчям до бійців, а не коли він дивився в інший бік. Коли дослідники вимкнули світло, дзеркальні нейрони спостерігачів не реагували на шум по сусідству. Також аналогічний феномен спостерігався у мишей, які до цього ніколи не спостерігали бійки і не виявляли агресію.

При надмірній активації дзеркальних нейронів миші виявляли агресію без розбору. Мало того, що вони ініціювали втричі більше нападів на самців, ніж зазвичай, вони нападали навіть на самок, з якими зазвичай грайливо спарювалися. За словами вчених, результати можуть вказувати на те, що дзеркальні нейрони можуть потенційно відповідати за прояви агресії і у людей.

Платинова Буковина, Чернівці

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