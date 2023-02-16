Що треба для кроліка вдома?

- 16.02.2023 15:18
Що треба для кроліка вдома?

Що має бути вдома, якщо ви вирішили завести кролика?

Якщо ви задумалися про покупку «вушастика», спочатку варто придбати всі необхідні для нього речі.

Що має бути вдома, якщо ви вирішили завести кролика

Чому у корови молоко виділяється постійно?
1. Вольєр

Будьте готові до того, що кролики багато гризуть, а значить – шпалери, дроти та меблі знаходяться в зоні ризику. Вольєр (не клітина), в якому будуть встановлені, напувалка, годівниця та туалет, допоможе уникнути негативних наслідків сусідства з гризуном.

2. Годівниця та сіно

Важливо, щоб новий член сім'ї постійно мав доступ до їжі. Основу раціону у кроликів становить сіно, яке дозволяє їм сточувати зуби та забезпечує правильну роботу травної системи.

3. Поїлка

Ви можете використовувати як важку миску, наповнену водою, так і навісну напувалку з кулькою. Простежте, щоб тварина отримувала необхідну кількість вологи, інакше доведеться лікувати хвороб нирок.

4. Когтерез

Оскільки кігті у кроликів ростуть досить швидко, у вас є 2 виходи – відвідувати ветеринарний центр або проводити процедуру самостійно.

5. Лоток

Чистощільних кроликів нескладно привчити до лотка, а наповнювач дозволить вам упорядковувати лоток набагато рідше.

Платинова Буковина, Чернівці

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