Як врятувати надто кислу квашену капусту: кухарська хитрість

- 15.02.2023 15:14
Як врятувати надто кислу квашену капусту: кухарська хитрість

Квашену капусту любили і в давні, і в наші часи, а рецепт передавали з покоління в покоління.

﻿Як врятувати надто кислу квашену капусту: кухарська хитрість

Але іноді трапляється прорахунок – страва виходить надто кислою. Досвідчені господині не поспішають викидати капусту, а виправляють смак частування.

Навіть дуже кисле блюдо можна врятувати. Досвідчені кухарі та вмілі господині знають один трюк, який допомагає зробити їжу їстівною.

Як виправити кислу капусту

1. Спочатку потрібно злити весь розсіл, а саму капусту ретельно промити.

2. Потім капусту добре просушити.

3. Далі страву знову відправляють у банку чи інший посуд. Капусту заливають свіжою водою, а потім додають цукор, сіль та кислоту.

Ще в блюдо можна покласти цибулю і влити трохи олії.

Занадто кисла капуста виходить у тому випадку, якщо її перетримали в теплі. Кажуть, що чим більше страва кисла, тим корисніше. Хто із цим твердженням не згоден, виправляє так, як більше подобається.

Платинова Буковина, Чернівці

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