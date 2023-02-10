



Майя використовували прах правителів для виготовлення ігрових м'ячів - 10.02.2023 15:11

Археологи INAH знайшли свідчення використання праху правителів майя для м'ячів тлачтлі

Археологи Мексиканського національного інституту антропології та історії (INAH) знайшли свідчення того, що стародавні майя використовували прах своїх правителів як наповнювач для м'ячів, що використовуються в грі лачтлі. Про це повідомляє видання IFLScience.

Дослідники виявили 400 урн, що містять суміш попелу, що залишився від спалення тіл, каучуку, вугілля та коріння рослин під час розкопок храмового комплексу Тоніна на півдні Мексики. Тоніна походить від класичного періоду майя - з 500 по 687 рік нашої ери - і має затонув майданчик для традиційної гри в м'яч, званої тлачтлі. Урни було знайдено у склепі за вісім метрів під Храмом Сонця, де проводилися ритуали з прахом померлих правителів.



На трьох обручах для підрахунку очок було виявлено написи, згідно з якими тіла трьох стародавніх сановників були відправлені до «Печери мертвих», де зазнали 260-денного процесу «перетворення». Зокрема, за різьбленими фігурками археологи ідентифікували Вака Чана Кахка, який помер 1 вересня 775 року, а також Ай Кололте, який загинув 1 квітня 776 року, і жінку на ім'я Кавіїл Каан, яка померла 722 року. Сірка з попелу, що залишився після спалення тіл цих трьох правителів, ймовірно, використовувалася для вулканізації каучуку, з якого було виготовлено м'ячі.

Раніше повідомлялося, що фахівці INAH у Мексиці виявили кам'яну голову бога кукурудзи під час розкопок стародавнього міста Паленке – столиці Баакульського царства майя. Артефакт віком 1300 років був знайдений у невеликому штучному ставку, який вважався брамою в Потойбічний світ.

Платинова Буковина, Чернівці

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