



Кремль намагається привчити населення до думки про довгу війну - 21.02.2023 15:02

Кремль намагається привчити населення до думки про довгу війну - NYT про концерт у Лужниках

Американська газета New York Times, описуючи для своєї аудиторії вчорашній концерт у Лужниках з нагоди “Дня захисника Вітчизни” та річниці нападу на Україну, дійшла висновку, що Кремль намагається навіяти населенню думку, що війна, що тривала, - це нормально.

“Ретельно зрежисований концерт і мітинг романтизували російську армію та війну [...] У цілому нині святкування на стадіоні в Лужниках було відбиток кампанії, яку веде Кремль - кампанії з нормалізації війни у власних очах російського населення. Це мовчазне визнання, що війна закінчиться не скоро”, - пише NYT.

Кореспонденти газети зазначають у своєму репортажі, що ті з десятків тисяч присутніх у Лужниках, хто погодився поговорити з американськими журналістами, гаряче підтримують “спеціальну військову операцію”, як російська влада називає розв'язану ними війну. Щоправда, нагадує газета, за публічну критику "спеціальної військової операції" росіянам загрожують серйозні неприємності до в'язниці.

У Лужниках у середу виступив президент росії Путін, і загалом концерт-мітинг було організовано як найважливіший для російської влади ідеологічний захід.

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Платинова Буковина, Чернівці

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