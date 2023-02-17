У місті Орландо в американському штаті Флорида журналістта дитина були вбиті під час репортажу з місця вбивства

- 23.02.2023 14:45
У місті Орландо в американському штаті Флорида журналістта дитина були вбиті під час репортажу з місця вбивства

У місті Орландо в американському штаті Флорида журналіст місцевого телебачення отримав смертельне поранення під час репортажу з місця іншого вбивства, яке сталося за кілька годин раніше. Разом із ним загинула дев'ятирічна дівчинка.

За повідомленнями поліції, іншого репортера і матері дівчинки було поранено тією ж людиною. Він також підозрюється у ще одному вбивстві.

Двоє журналістів каналу Spectrum News 13 вели репортаж із місця вбивства молодої жінки в Пайн-Хіллз, околиці міста Орландо, яке сталося вранці 22 лютого, коли підозрюваний повернувся на місце злочину. Поки що незрозуміло, чому нападник відкрив по них вогонь.

Поліція затримала підозрюваного, він був озброєний і чинив опір під час арешту, повідомили слідчі.

Імена загиблих наразі не називаються.

На прес-конференції шериф округу Оріндж Джон Міна сказав, що напад на журналістів стався приблизно о четвертій годині дня за місцевим часом (22:00 GMT). Вони знаходилися у своєму автомобілі або поруч із ним, при цьому сама машина не мала маркування телеканалу.

За словами шерифа, журналісти вели репортаж про вбивство, яке сталося близько 11 години ранку, внаслідок якого 20-річна дівчина зазнала смертельних поранень. У цей момент підозрюваний – 19-річний Кіт Мозес – повернувся на місце події та відкрив по них вогонь.

Після цього Мозес зайшов у сусідній будинок і відкрив стрілянину по його мешканцям – матері з дочкою. Дівчинка загинула, мати перебуває у лікарні у критичному стані.

Інші репортери, які були поблизу, надали першу допомогу постраждалим.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Орландо США

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