



В Міноборони України назвали 10 основних перемог за рік війни - 23.02.2023 13:51

Українське міністерство оборони опублікувало список із 10 найзначніших досягнень ЗСУ та пересічних жителів країни за рік військових дій, що пройшов із повномасштабного вторгнення російської армії 24 лютого минулого року.

За версією українських військових, до списку основних перемог входять, зокрема, такі досягнення:

успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова (лютий-квітень 2022 р.);

масовий опір мирних українців російським військовим на тимчасово окупованих Москвою територіях;

відступ підрозділів російських військ із Київської, Чернігівської та Сумської областей (березень-квітень 2022 р.);

затоплення флагмана російського чорноморського флоту, ракетного крейсера "Москва" (квітень 2022 р.);



визволення острова Зміїний (червень 2022 р.);

порушення системи постачання російських військ на півдні та сході країни (червень та серпень 2022 р.);

часткове звільнення окупованих територій Харківської області (вересень-жовтень 2022 р.);

визволення окупованого Херсона (вересень-жовтень 2022 р.);

успішна оборона населених пунктів та енергетичної інфраструктури України системою ППО (жовтень 2022 – лютий 2023 р.);

стримування російського наступу на сході України (грудень 2022 – лютий 2023 р.).

Платинова Буковина, Чернівці

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