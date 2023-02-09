Подробиці 10-го пакету санкцій ЄС проти росії- 15.02.2023 13:55
Опубліковано перші подробиці 10-го пакету санкцій ЄС проти москви
Агентство Bloomberg і видання Politico повідомляють перші подробиці штрафних заходів, які майже напевно увійдуть до чергового, 10-го пакету санкцій Євросоюзу, спрямованих на припинення війни в Україні.
Про ці плани глава канцелярії Урсули фон дер Ляйєн поінформував постійних представників країн-членів Євросоюзу в Брюсселі минулих вихідних.
Серед подробиць санкційного пакету, які втекли в пресу напередодні формального обговорення, повідомляється таке:
▪️обмежувальні заходи будуть введені проти ще чотирьох російських банків, включаючи альфа-банк - найбільшу в країні приватну кредитну організацію, що належить Михайлу Фрідману;
▪ Громадянам росії заборонять перебувати у радах директорів "критично важливих інфраструктурних компаній" Євросоюзу - зокрема, у галузі видобутку, виробництва та постачання енергоносіїв;
▪ Список фізичних осіб, щодо яких діють персональні санкції, поповниться ще приблизно 130 іменами. Серед них - представники командування російськими військами, призначені Москвою чиновники самопроголошених "російських регіонів", а також співробітники лояльних Москві пропагандистських ЗМІ на кшталт RT;
▪️додаткові заборони планується ввести на імпорт у ЄС російського каучуку, а також асфальту або бітуму (або інших продуктів переробки нафти);
▪ В Рросію, у свою чергу, хочуть заборонити ввозити вантажні автомобілі, інші важкі транспортні засоби, насоси та інше обладнання, що використовується в будівельному секторі.
Politico також уточнює, що з високою ймовірністю до пакету будуть включені додаткові заборони на експорт електронних компонентів подвійного призначення - тобто тих, що можуть бути використані для виробництва зброї.
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