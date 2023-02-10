По всій Україні повітряна тривога

- 10.02.2023 08:43
По всій Україні повітряна тривога

По всій Україні повітряна тривога знову оголошено повітряну тривогу.

О 8:27 сирени почали звучати у Києві, а за кілька хвилин тривога поширилася на всю територію країни, пише "Українська правда".

Сигнал тривоги означає загрозу ракетних ударів та ударів з повітря.

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення світла.

Раніше міська адміністрація Києва, коментуючи нічні удари по території України, повідомляла, що було запущено групу безпілотників "Шахед", метою яких нібито були розташування сил українських ППО та поразка енергетичних об'єктів. Потім було випущено "десятки ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру". "На жаль, є влучення", - йдеться у повідомленні.

Крім того, українська влада заявила, що в повітря були підняті стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети.

Через загрозу ракетних ударів у Києві екстрені відключення світла

Через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській та Дніпропетровській областях запроваджено екстрені відключення електрики.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - йдеться у повідомленні міської адміністрації Києва у телеграм-каналі.

Тим часом про запуски російських ракет заявив голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"У повітрі знаходиться ворожа авіація, у морі - кораблі-носія ракет "Калібр". Противник здійснив пуски ракет", - повідомив він і попередив, що повітряна тривога буде тривалою.

Російська сторона поки що не коментувала ситуацію.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: повітряна тревога 10 лютого

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