



9 тисяч загиблих: чому землетрус у Туреччині виявився настільки руйнівним? - 08.02.2023 17:10

Число загиблих під час катастрофічного землетрусу перевищило 9 тисяч.

За офіційною інформацією, жертв у Туреччині вже не менше 6957.

У Сирії державні ЗМІ повідомляють, що загинули близько 2500 осіб.

Підпишіться на нашу розсилку ”Контекст”: вона допоможе розібратися в подіях.

землетрус

Число жертв землетрусу поблизу кордону Туреччини та Сирії перевалило за п'ять тисяч людей. За потужним підземним поштовхом у районі міста Газіантеп неподалік сирійського кордону був інший - у районі турецької провінції Кахраманмараш. Після цього було зареєстровано сотні афтершоків. Що можна сказати і про силу цього землетрусу та його причини з погляду науки?

Чому землетрус виявився таким руйнівним?

Силу підземного поштовху в районі Газіантепа оцінюють у 7,8, що за шкалою магнітуд розцінюється як руйнівний землетрус. Його епіцентр знаходився на відносно невеликій глибині – близько 18 км під землею, що спричинило значні руйнування на поверхні.

землетрус

"За останні 10 років було лише два землетруси такої магнітуди, і ще чотири - за десятиліття до цього", - пояснює глава Інституту зниження ризиків і зменшення небезпеки стихійних лих в Університетському коледжі Лондона, професор Джоанна Фор Уокер.

Проте сила поштовхів – не єдина причина масштабності руйнувань. У цьому випадку це сталося глибокої ночі, коли люди спали. Міцність будівель, в яких вони знаходилися, була важливим фактором.

Рятувальники у Туреччині та Сирії шукають людей під завалами; кількість жертв землетрусів перевищила 5000 і продовжує зростати

Голод, розруха, холера, а тепер – землетрус. Чому Сирія постраждала сильніше, ніж Туреччина

За словами фахівця з вулканології та інформування про ризики в Університеті Портсмута, доктора Кармен Солани, наступна доба після перших підземних поштовхів – вирішальна для порятунку людей.

"Стійкість інфраструктури, на жаль, неоднорідна на півдні Туреччини і особливо в Сирії, тому порятунок життів зараз, в основному, залежить від реагування. Наступні 24 години мають вирішальне значення для пошуку тих, хто вижив - через 48 годин кількість тих, хто вижив, різко зменшується", - пояснює Солана. .

У цьому регіоні великих землетрусів не відбувалося останні 200 років, тому рівень готовності тут нижчий, ніж у районах, більш звичних до регулярних підземних поштовхів.



епізоди

Кінець історії Подкаст

Земна кора складається з тектонічних плит, які щільно притиснуті один до одного. Часто плити намагаються зрушити, але їм заважає тертя від зіткнення із сусідньою плитою. Іноді тиск наростає доти, доки одна плита раптово не зсувається з місця, викликаючи рух на поверхні.

В даному випадку рух прийшла Аравійська тектонічна плита, що рухається на північ, яка зіткнулася з Анатолійської плитою.

Тертя цих плит було причиною руйнівних землетрусів у минулому. 13 серпня 1822 він викликав землетрус магнітудою 7,4, що значно менше, ніж магнітуда 7,8, зареєстрована в понеділок.

Тим не менш, землетрус XIX століття завдав величезних збитків містам у цьому районі: тільки в місті Алеппо було зареєстровано 7 тисяч смертей. Руйнівні афтершоки тривали майже рік.

Після нинішнього землетрусу вже сталося кілька афтершоків, і вчені очікують, що він йтиме за тією ж тенденцією, що й попередній великий землетрус у регіоні.

Як вимірюють землетруси?

Вони вимірюються за шкалою, яка називається шкалою магнітуди, або шкалою Ріхтера на ім'я американського сейсмолога Чарльза Ріхтера, який спочатку цю шкалу запропонував.

Так, згідно з цією шкалою, найменш небезпечні підземні поштовхи – магнітудою до 2,5 – зазвичай не відчуваються, і їх можна виявити лише спеціальними приладами.

Поштовхи магнітудою до 5 вже відчуваються і спричиняють незначні ушкодження.

Нинішній землетрус у Туреччині магнітудою 7,8 потрапляє у категорію руйнівних і спричиняє серйозні збитки для будівель на поверхні.

Все, що вище за 8, вважається катастрофічними землетрусами, здатними повністю знищити район епіцентру.

магнітуда

Так, землетрус магнітудою 9 біля берегів Японії в березні 2011 року спричинив великі руйнування на суші та спровокував серію гігантських цунамі, одне з яких призвело до катастрофи на японській АЕС "Фукусіма-1".

Найсильніший землетрус магнітудою 9,5 був зареєстрований у Чилі 1960 року.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини