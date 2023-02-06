Брендан Фрейзер розповів про реакцію на діагноз сина

- 06.02.2023 16:40
Брендан Фрейзер розповів про реакцію на діагноз сина

Брендан Фрейзер розповів про свою реакцію, коли у його сина діагностували аутизм

Актор Брендан Фрейзер розповів про свою реакцію, коли дізнався, що у його сина діагностували аутизм. Про це пише Page Six.

"Коли я дізнався про діагноз моєї дитини у віці 22 або 24 місяців, я був, м'яко кажучи, пригнічений", - зізнався актор. За словами Фрейзера, він звинувачував себе. "Першою моєю реакцією було: "Я хочу знати, як це виправити. Як це лікувати? Що це означає?" - розповів він.

Фрейзер зазначив, що почував себе так, ніби його вдарили бейсбольною битою по потилиці. Актор сказав, що тепер має інший погляд на аутизм сина і по-іншому бути не може. "У цієї дитини більше радості, ніж у всіх, кого я знаю, і він мій син", - додав артист.

Раніше актор розповів про боротьбу з ненавистю до себе, з якою він зіткнувся на початку кар'єри. За словами Фрейзера, через трюки він часто відчував сильний біль у тілі, але терпів, оскільки йому здавалося, що він на це заслужив.

До цього Фрейзер поділився емоціями після першої номінації на "Оскар" - цього року він представлений у категорії "Найкраща чоловіча роль" за роботу у фільмі "Кіт". «Здивування, щастя, надія та смиренність. Тому що навіть номінація — це вже здійснення бажання», — зазначив він.

Платинова Буковина, Чернівці

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