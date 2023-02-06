Землетрус у Туреччині зрушив літосферні плити

- 08.02.2023 16:19
Землетрус у Туреччині зрушив літосферні плити

Президент INGV Дольоні: землетрус у Туреччині зрушив літосферні плити на три метри.

Через потужний землетрус Туреччина зрушила приблизно на три метри. Про це повідомив президент Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV) Карло Дольоні в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.

Внаслідок катастрофічної події Аравійська плита перемістилася в південно-західному напрямку по відношенню до Анатолійської плити. Це породило тип розлому, який сейсмологи називають «неглибоким транскурентним розломом» із гіпоцентром (осередком землетрусу) на глибині від 15 до 20 кілометрів. Щодо Сирії Туреччина зрушила на 5-6 метрів, зазначає Дольоні, проте найточніші дані будуть доступні найближчими днями після спостережень супутниками ESA Sentinel та ASI CosmoSkymed.

Турецька сейсмологічна служба подала сигнал про загрозу цунамі, проте згенерована хвиля була слабкою та невеликою, досягнувши висоти лише 30 сантиметрів.

Розлом охопив територію довжиною 190 кілометрів і шириною 25 кілометрів, що викликало послідовність поштовхів, що досягли двох найінтенсивніших піків з інтервалом о дев'ятій годині. Два найсильніші землетруси сталися на півдні Туреччини та на півночі Сирії, досягнувши магнітуди 7,8 та 7,5 відповідно. Цей регіон є сейсмічною «гарячою точкою», оскільки перебуває на перетині чотирьох плит, що безперервно стикаються — Анатолійської, Арабської, Євразійської та Африканської.

За словами Дольоні, землетруси є проявом свого роду затяжної «сейсмічної епідемії», яка може тривати дні, місяці чи навіть роки, як це траплялося у деяких випадках у минулому. Поки накопичена енергія не буде вивільнена, поштовхи продовжаться.

Платинова Буковина, Чернівці

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