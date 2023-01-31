



В США народилася дитина із протизаплідною внутрішньоматковою спіраллю в руці - 01.02.2023 14:26

У США жінка, що користується внутрішньоматковою спіраллю, завагітніла і народила дитину.

Мешканка штату Айдахо, США, 20-річна Вайолет Квік, яка користується контрацептивами, народила дитину із внутрішньоматковою спіраллю в руці. Про це повідомляє Daily Mail.

Американка вийшла заміж за коханого Джона Френсіса, коли їй було 19 років. Молоде подружжя не планувало дітей у найближчому майбутньому, тому Квік охоронялася за допомогою внутрішньоматкової спіралі.

Через кілька місяців після весілля американка почала страждати від нудоти і вирішила перестрахуватися, зробивши тест на вагітність. Квік була шокована, коли побачила, що тест виявився позитивним. Зробивши ще шість тестів, жінка зрозуміла, що завагітніла, незважаючи на протизаплідні засоби.

Квік вирушила до лікарні, і лікарі повідомили, що вона перебуває на сьомому тижні вагітності. Вона вирішила виносити дитину та не видалити спіраль.

У січні у подружжя народився син, якого назвали Руди. Він народився, стискаючи внутрішньоматкову спіраль у руці. Акушерки та лікарі лікарні прийшли до палати Квіка, щоб подивитися на незвичайне видовище.

Молода мама виклала фотографію сина у соціальній мережі та зібрала мільйони переглядів. У коментарях жінки поділилися своїми історіями, заявив, що також користувалися спіраллю до раптової вагітності. «Дивлюся на вашу фотографію зі сплячою дитиною на руках, якою завагітніла, користуючись внутрішньоматковою спіраллю», — написала одна з користувачів.

Раніше повідомлялося, що в США жінка, яка використовувала протизаплідні таблетки як контрацепцію, несподівано для себе двічі за три роки завагітніла близнюками. Американка зізналася, що боїться знову завагітніти, бо не готова ще до двох чи трьох дітей відразу.

Платинова Буковина, Чернівці

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