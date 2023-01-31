Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч людей

- 07.02.2023 12:58
Кількість жертв землетрусів у Туреччині та Сирії перевищила 5 тисяч людей

14-річного хлопчика витягли з-під уламків будівлі, що звалилася в Кахраманмараші, приблизно через добу після землетрусу

На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після двох потужних землетрусів, внаслідок яких загинуло понад 5 тисяч людей.

За даними рятувальників, кількість жертв у Туреччині на ранок вівторка зросла до 3419. Ще 20 534 людей отримали поранення. Внаслідок землетрусів 5 775 будівель обрушилися. У сусідній Сирії загинули щонайменше 1602 особи. Згідно з новими підрахунками, загальна кількість загиблих перевищила 5000 осіб. Загалом, за оцінками ВООЗ, стихія могла торкнутися 23 млн осіб, які мешкають на постраждалій території.

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Три землетруси

Перший землетрус магнітудою 7,8 стався о 04:17 за місцевим часом, вогнище залягало на глибині 17,9 км поблизу міста Газіантеп на південному сході Туреччини. За ним було понад 40 афтершоків.

Потім приблизно о 13:30 за місцевим часом стався другий землетрус магнітудою 7,5. Його епіцентр був у районі Ельбістан у південно-східному турецькому регіоні Кахраманмараш.

У ніч проти вівторка (о 03:13 за Грінвічем) у центральній частині Туреччини стався ще один сильний землетрус.

За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,5 сталися на глибині 10 км. поблизу міста Голбасі. Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду землетрусу на 5,6.

Всю ніч тривала рятувальна операція з пошуку людей, які опинилися під завалами після обвалення тисяч будівель в обох країнах внаслідок перших двох землетрусів у понеділок.

Рятувальники борються з зливою і снігом, щоб знайти тих, хто вижив. На світанку пошуки активізувалися.

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У постраждалий регіон спрямовується міжнародна допомога від ООН, ЄС, НАТО та урядів США, Великобританії, Китаю, Росії, Індії, Японії, Ірану, Ірану, Австралії, Нової Зеландії, Греції, Пакистану та інших країн.

Вранці у вівторок в аеропорту Стамбула приземлилися літаки з Іраку, які доправили близько 70 тонн продовольства, медикаментів та предметів першої потреби.

За даними турецького управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), у постраждалих районах вже працюють понад 24 тисячі рятувальників.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: землетрус в Турції

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