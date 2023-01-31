Жертв землетрусів у Туреччині та Сирії вже понад 4310 осіб- 06.02.2023 13:51
На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після двох потужних землетрусів.
Тільки в Туреччині після першого землетрусу загинуло понад 2900 людей, понад 15 тисяч отримали поранення. У сусідній Сирії загинуло понад 1400 людей.
На більшій частині півдня Туреччини та півночі Сирії всю ніч тривала рятувальна операція після двох потужних землетрусів, внаслідок яких загинуло понад 5 тисяч людей.
За даними рятувальників, кількість жертв у Туреччині на ранок вівторка зросла до 3419. Ще 20 534 людей отримали поранення. В результаті землетрус 5775 зданий обрушилися. У сусідній Сирії загинули щонайменше 1602 людини. Згідно з новими підрахунками, загальна кількість загиблих перевищила 5000 осіб. Загалом, за оцінками ВООЗ, стихія могла торкнутися 23 млн осіб, які мешкають на постраждалій території.
Три землетруси
Перший землетрус магнітудою 7,8 стався о 04:17 за місцевим часом, вогнище залягало на глибині 17,9 км поблизу міста Газіантеп на південному сході Туреччини. За ним було понад 40 афтершоків.
Потім приблизно о 13:30 за місцевим часом стався другий землетрус магнітудою 7,5. Його епіцентр був у районі Ельбістан у південно-східному турецькому регіоні Кахраманмараш.
У ніч проти вівторка (о 03:13 за Грінвічем) у центральній частині Туреччини стався ще один сильний землетрус.
За даними Геологічної служби США, підземні поштовхи магнітудою 5,5 сталися на глибині 10 км. поблизу міста Голбаси. Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр оцінив магнітуду землетрусу на 5,6.
Усю ніч тривала рятувальна операція з пошуку людей, які опинилися під завалами після обвалення тисяч будинків в обох країнах внаслідок перших двох землетрусів у понеділок.
Рятувальники борються з зливою і снігом, щоб виявити тих, хто вижив. На світанку пошуки активізувалися.
Одна з врятованих у Діярбакірі – дівчинка, яку рятувальники винесли із зруйнованої будівлі
У постраждалий регіон спрямовується міжнародна допомога ООН, ЄС, НАТО та урядів США, Великобританії, Китаю, Росії, Індії, Японії, Ірану, Ірану, Австралії, Нової Зеландії, Греції, Пакистану та інших країн.
Вранці у вівторок в аеропорту Стамбула приземлилися літаки з Іраку, які доправили близько 70 тонн продовольства, медикаментів та предметів першої потреби.
За даними турецького управління боротьби зі стихійними лихами та надзвичайними ситуаціями (AFAD), у постраждалих районах вже працює понад 24 тисячі рятувальників.
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