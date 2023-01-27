На Вижниччині поліцейські повідомили про підозру чоловікові за нанесення тяжких тілесних ушкоджень односельчанину

- 06.02.2023 12:19
На Вижниччині поліцейські повідомили про підозру чоловікові за нанесення тяжких тілесних ушкоджень односельчанину

Уночі, 5 лютого, на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що до лікарні госпіталізували 34-річного жителя села Верхні Станівці Вижницького району з тілесними ушкодженнями. Поліцейські оперативно встановили та затримали чоловіка причетного до побиття буковинця. За вказаним фактом слідчі поліції проводять досудове розслідування.

Співробітники Вижницького районного відділу поліції з’ясували, що того дня в селі Верхні Станівці, під час спільного розпивання алкогольних напоїв між двома товаришами виникла словесна суперечка. Внаслідок конфлікту 27-річний місцевий житель наніс декілька ударів руками і ногами по голові й тулубу господарю. Потерпілого, 34-річного чоловіка, із тяжкими тілесними ушкодженнями медики госпіталізували до лікарні.

Працівники поліції затримали зловмисника відповідно до статті 208 (Затримання уповноваженою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили про підозру буковинцю за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисні тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального Кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання порушнику запобіжного заходу. Досудове розслідування триває

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Верхні Станівці Вижницького району події

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