росія готує новий наступ у Донецькій області лютий 2023- 31.01.2023 14:20
Британська розвідка: Росія готує новий наступ у Донецькій області
За останні три дні росія, ймовірно, перевела розвідувальні атаки в районі міст Павлівка та Вугледар у скоординовану атаку, пише британська розвідка у зведенні на 342 день війни.
У листопаді 2022 року Росія використала 155 бригаду морської піхоти в безуспішній атаці на той же район.
Підрозділи 155 полку знову задіяні у складі російської армії. Вони просунулися на кілька сотень метрів за невелику річку Кашлагач, яка протягом кількох місяців означала лінію фронту.
Російське командування, ймовірно, розробляє новий напрямок наступу в підконтрольній Україні Донецької області, щоб відвернути українську армію від Бахмута.
Росія, ймовірно, продовжить домагатися локальних успіхів у бахмутському секторі, але в Росії недостатньо військ, щоб досягти важливого прориву, вважає розвідка.
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