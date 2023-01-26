Міжнародна федерація журналістів виключить Спілку журналістів Росії

- 31.01.2023 13:17
Міжнародна федерація журналістів виключить Спілку журналістів Росії

Скандинавські профспілки журналістів звинуватили Міжнародну федерацію журналістів (IFJ) у "корупційній діяльності" та недемократичних методах роботи через роботу з журналістами російських державних ЗМІ.

"Ми називаємо це корупційною діяльністю", - цитує агентство Reuters Ханну Ахо, голову фінської профспілки журналістів. "Ми вирішили подати у відставку разом із норвезькою, датською та ісландською спілками", - додала Ахо.

За її словами, профспілки скандинавських країн протягом багатьох років намагалися вирішити проблеми всередині IFJ, але останньою краплею Ахо називає позицію IFJ під час війни Росії проти України, коли федерація не вжила жодних заходів проти Союзу журналістів Росії за створення корпунктів на окупованих Росією українських теренах.

IFJ заявила, що її виконавчий комітет ініціював офіційний процес про зупинення та виключення Спілки журналістів Росії.

Міжнародна федерація журналістів (IFJ) представляє 600 000 журналістів зі 146 країн і називає себе "глобальним голосом журналістів", багато з яких прагнуть розкрити корупцію та правопорушення.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Міжнародна федерація журналістів IFJ

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