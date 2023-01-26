Парламент Туреччини відмовився схвалити прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО

- 30.01.2023 13:53
Парламент Туреччини відмовився схвалити прийняття Швеції та Фінляндії до НАТО

Парламент Туреччини відмовився ратифікувати протокол щодо членства Швеції та Фінляндії до НАТО

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що парламент країни «в нинішніх умовах» не ратифікує протокол щодо членства Швеції та Фінляндії в НАТО. Цитату наводить РІА Новини.

«Ми не можемо сказати "так" їхньому членству в НАТО, поки наші вимоги не будуть виконані... В основі ідеї створення НАТО лежить забезпечення безпеки країн-членів блоку. Кандидати зобов'язані враховувати позицію Анкари у цій сфері», - зазначив міністр.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до альянсу у травні минулого року, після початку бойових дій в Україні. Поки що заявки відмовляються схвалити лише дві країни-члени НАТО — Туреччина та Угорщина. Через нещодавні події, коли в ході демонстрацій у Європі були спалені копії Корану, Анкара може і зовсім відкласти позитивне рішення, на що натякав президент республіки Реджеп Тайіп Ердоган.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: членства Швеції та Фінляндії до НАТО

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