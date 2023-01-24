



Буковинські поліцейські розшукали зниклу неповнолітню чернівчанку - 26.01.2023 13:43

Нагадаємо, що увечері 23 січня 16-річна Анастасія пішла з дому і її місце перебування невідоме.

До пошуків жительки міста Чернівці було залученно особовий склад поліції області та орієнтовано громадськість.

Поліцейські обстежували можливі місця перебування дівчини, опитували її друзів та однокласників, перевіряли отриману інформацію.

Під час проведення невідкладних пошукових заходів, правоохоронці розшукали зниклу чернівчанку у знайомого жителя Великокучурівської громади. Щодо дівчини протиправних дій вчинено не було.

Наразі поліцейські з’ясовують обставини, які могли спонукати чернівчанку піти з дому, а також проводять з дівчиною та її батьками профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Платинова Буковина, Чернівці

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