Николая Тищенко уволили и исключили из партии

- 26.01.2023 16:19
Николая Тищенко уволили и исключили из партии

Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции «Слуга народа» и исключили из партии
Также Тищенко могут исключить из состава фракции «Слуга народа».
Николая Тищенко уволили с должности заместителя председателя фракции «Слуга народа» и исключили из партии

Народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко уволен с должности заместителя председателя фракции. Об этом сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк сообщила, что, руководствуясь положениями п.9.1.22 статьи 9 Устава Партии «Слуга народа», приняла решение об исключении народного депутата Николая Тищенко из партии.


Отметим, что перед этим глава фракции Давид Арахамия анонсировал увольнение Тищенко.

«Видю, что не все понимают, чем должны заниматься народные депутаты во время войны.

Поэтому готовим ряд кадровых решений:

Увольнение Николая Тищенко с должности заместителя председателя фракции «Слуга Народа».

Созываем срочное заседание, чтобы исключить его из состава нашей фракции.

Обращаюсь к Елене Шуляк с просьбой исключить его из партии «Слуга Народа», – сообщал Арахамия в Телеграмм.

Причиной стала поездка нардепа в Таиланд. Посольство Украины в Таиланде сообщило, что 27 января в бангкокском отеле Novotel состоится встреча с Тищенко, если бы для "обсуждения вопросов улучшения взаимодействия с представителями украинской общины в Королевстве Таиланд".

Платинова Буковина, Чернівці

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