Казахстан допомагає росіянам закуповувати айфони та автомобілі, незважаючи на санкції.- 24.01.2023 15:57
Війна, санкції та догляд західних компаній фактично призвели до появи в Росії та сусідніх країнах нових човників – ці люди везуть у країну останні моделі айфонів, запчастини та олії для автомобілів, женуть самі автомобілі. Паралельний імпорт можна назвати ще й човниковим.
На прикладі Казахстану розповідаємо, як ця система працює.
У першій половині 2022 року Казахстан збільшив постачання смартфонів до Росії більш ніж у дві тисячі разів – з 560 до 183,6 тисяч штук. Тепер навіть маленька точка на казахстанському ринку електроніки може відправляти до Росії 300-400 телефонів, а таких точок країни тисячі.
Росіяни приїжджають по айфони та інші смартфони часто особисто на казахстанські ринки. Але іноді купують і онлайн - через численні чати в Телеграмі, оплачують товар перекладом через Золоту корону і отримують його в службі доставці СДЕК.
Казахстан, скоріше, для дрібного людства, впевнені бізнесмени. Телефони звідти з'являються у містах східної Росії. А ось у Москві, наприклад, на легендарній "Окрайці" і у великих мережах телефони постачають із країн з куди більшим ринком - наприклад, ОАЕ.
Анонімно багато продавців у Казахстані говорять не лише про легальний паралельний імпорт, а й про контрабанду. Товари спочатку треба завести до Казахстану, а потім до Росії. У Казахстан часто завозять по-сірому - не платять повністю всіх податків і мит. Ринок електроніки таким чином фактично повернувся на початок 2000-х років – тоді смартфони до Росії не ввозили легально.
У Росію ввозять не лише смартфони, а й автомобілі. У Казахстані їх стало важко купити – росіяни викупили майже все, що взагалі можливо. Бізнес із продажу автомобілів росіянам обріс ланцюжком посередників: у Казахстані новий автомобіль може купити лише місцевий мешканець – вони це роблять для росіян за невелику плату.
Часто автомобілі купують не в самому Казахстані, а возять сюди з ОАЕ - через Іран, який живе під санкціями. Шлях тут складний – за кілька портів. Але це також виявляється вигідним, особливо для дорогих автомобілів.
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