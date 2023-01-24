



Центр Сахарова повідомив про виселення з будівлі у центрі Москви - 25.01.2023 14:45

Департамент міського майна Москви ще 24 січня повідомив центр Сахарова про припинення договорів оренди на всі приміщення – тому що він "іноземний агент", пише "Нова газета Європа". Центр позбудеться основної будівлі, виставкової зали та квартири в будинку там же на Земляному валу, уточнює видання.

Причина - оновлений закон про "іноагентів", який набув чинності в грудні, який серед іншого забороняє надавати їм держпідтримку.

Цукровий центр був визнаний "іноземним агентом" ще 2014 року. А всі приміщення центру Сахарова були у безоплатній оренді від міста.

"Ця правова колізія вкотре доводить, що сенс державної політики - знищення незалежних організацій, які відстоюють громадські інтереси", - йдеться у прес-релізі на сайті Сахарівського центру. Там нагадали, що приміщення були передані йому владою Москви у 1993-1996 роках.

"Це був час, коли держава розуміла, що збереження спадщини Сахарова - борг суспільства перед одним з найбільших гуманістів XX століття. Всі ці роки ми дбайливо використовували простір, який був у нашому розпорядженні. У квартирі, розташованій у будинку 48б по вулиці Земляний вал, в якому жив А. Д. Сахаров, зберігається його архів. У ньому не лише документи Андрія Дмитровича, а й, наприклад, тисячі листів з усього Радянського Союзу", - наголошується у заяві.

"Історія центру в тому вигляді, яким він був чверть століття, добігає кінця. Острів свободи неможливий у сучасній Росії, яка відвернулася не лише від спадщини Сахарова, а й від усієї вітчизняної традиції гуманізму, прагнення до правди та справедливості", - заявило керівництво центру.

Платинова Буковина, Чернівці

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