Трамп заявив про ризик початку ядерної війни через передачу Україні західних танків- 26.01.2023 15:43
Трамп заявив, що передача Києву Leopard та Abrams може спровокувати ядерну війну.
Передача Україні танків Leopard 2 та Abrams західними союзниками може спровокувати початок ядерної війни. Про такий ризик попередив колишній президент США Дональд Трамп, повідомляє ТАСС.
«Спочатку танки, потім будуть ядерні бомби. Завершіть цю шалену війну, зараз», — заявив колишній американський лідер.
На його думку, покласти край конфлікту дуже просто.
Раніше в січні влада США та Німеччини оголосила про рішення відправити Києву танки. Так, Вашингтон планує передати 31 танк Abrams, а Берлін – 14 танків Leopard. Наголошувалося також, що українські офіційні особи ініціювали обговорення плану, що передбачає передачу Києву сучасних західних винищувачів.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак погодився відправити в Україну танковий ескадрон. Пізніше стало відомо, що танки Challenger будуть передані Києву наприкінці березня.
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