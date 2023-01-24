



Трамп заявив про ризик початку ядерної війни через передачу Україні західних танків - 26.01.2023 15:43

Трамп заявив, що передача Києву Leopard та Abrams може спровокувати ядерну війну.

Передача Україні танків Leopard 2 та Abrams західними союзниками може спровокувати початок ядерної війни. Про такий ризик попередив колишній президент США Дональд Трамп, повідомляє ТАСС.

«Спочатку танки, потім будуть ядерні бомби. Завершіть цю шалену війну, зараз», — заявив колишній американський лідер.

На його думку, покласти край конфлікту дуже просто.

Раніше в січні влада США та Німеччини оголосила про рішення відправити Києву танки. Так, Вашингтон планує передати 31 танк Abrams, а Берлін – 14 танків Leopard. Наголошувалося також, що українські офіційні особи ініціювали обговорення плану, що передбачає передачу Києву сучасних західних винищувачів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак погодився відправити в Україну танковий ескадрон. Пізніше стало відомо, що танки Challenger будуть передані Києву наприкінці березня.

Платинова Буковина, Чернівці

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