Виконавчий директор Nord Stream 2 Маттіас Варніг розповів, що розмовляв із Володимиром Путіним- 25.01.2023 11:35
Виконавчий директор Nord Stream 2 Маттіас Варніг розповів, що розмовляв із Володимиром Путіним після початку війни. В інтерв'ю Die Zeit, яке частково проходило в його апартаментах на Канарах, він назвав себе "токсичним" і зізнався, що все його життя, як і рахунки, "заморожене", і морозиво синові він змушений купувати за готівку. Путін, за його словами, запрошував переїхати до Москви, але Варніг відмовився.
Варніг - єдиний громадянин Німеччини, який потрапив під санкції США через бізнес із Росією, зазначає газета, він давно товаришує з Володимиром Путіним. Початок війни він назвав "неймовірною помилкою". "Вам потрібна Одеса чи Харків, чи вся Україна? Чи навіть більше?" - "Це державна таємниця".
Варніг також заявив, що не вірить, що за вибухами на "Північних потоках" стоїть Росія.
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